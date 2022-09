Následující téměř tři roky však maringotka stála zaparkovaná v areálu Dopravního podniku města Chomutova a Jirkova, kde čekala na svůj další osud. Schovaná byla pouze pod plachtou, což si na ní vybralo další daň.

“Od původního převozu této maringotky došlo k její další degradaci, a to jak nosné podvozkové části, tak I opláštění, a především dřevěné nosné konstrukce, která trpěla během deštivých období v letech 2021 a 2022,” uvedl po obhlídce vozu zpracovatel technické zprávy Tibor Virág. Zpráva je součástí zadávací dokumentace. Píše v ní také, že kvůli předpokládanému poškození nosného trámu a hranolů bude nutné maringotku rozebrat. “Materiál demontovaný z maringotky je položen na asfaltovém povrchu a je zcela nezabezpečený proti povětrnostním vlivům a vlivům počasí,” pokračoval ve výčtu závad.

Způsob uložení kritizovali I zástupci opozice. Podle starostky Jirkova Dariny Kováčové však nebyla jiná možnost. “Hledali jsme prostory, ale v areálu podniku nejsou kryté a nemáme je ani my jako město,” uvedla. “Byla na vzduchu přikrytá plachtou, někdy přikrytá nebyla kvůli dohadům, že plachta ne vždy dělá maringotce dobře. Samozřejmě se na ní podepsalo, že tam stála tak dlouho,” doplnila.

To původně nebylo záměrem vedení města. Na zpoždění se údajně podepsal covid a svůj čas si vybralo I zpracování badatelského průzkumu a další faktory. “Například probíhala diskuze, jestli by opravy neměli provést naši hasiči. Z toho ale sešlo, protože jde o komplikované práce a neměli jsme jistotu, že by je dokázali dovést do zdárného konce,” nastínila starostka.

Další měsíce si podle jejích slov vyžádala příprava podkladů pro výběrové řízení a samotné zadávací řízení skrze externí firmu. To se připravovalo v létě. Vše směřovalo k tomu, aby už maringotka na podzim nestála u podniku a nečelila dalším plískanicím.

Podle zadání města je na dodavateli, aby vůz přepravil do jiných prostor a opravil ho. Bude na to mít dvanáct měsíců.

Jak byl luxusní salonní vůz Kludských vybavený

Devítimetrová maringotka měla předsíň, pracovnu pana direktora s klavírem, kuchyňku, prostornou ložnici s novobarokním nábytkem, koupelnu se studenou a teplou vodou a vanou. Prostor se dal rozšířit o výsuvnou verandu s okny z barevných skel. Stropy byly zdobené umělými štuky, maringotka měla elektrické osvětlení, horkovodní topení, stahovací okna s broušenými skly a zasunovací okenice. Interiér byl vybavený vyřezávaným nábytkem a křesla pro větší pohodlí potažená červenou kůží. Z tohoto vybavení zbyly jen některé části, naopak přibylo pár nevhodných úprav. Podle technické zprávy některé vnitřní vybavení zachycené na tři roky starých fotografiích v posudcích zcela chybí. “Neznamená to ale, že by maringotku někdo vyloupil,” upozornila starostka. “Chybí věci, které tam neměly co dělat,” dodala.