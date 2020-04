Způsob vyprávění a vzpomínky Marie Svobodové působí jako balzám. Po těžké nemoci přišla o jednu nohu, pohybuje se na vozíku. Chuť stále tvořit, jí ale obtížná životní situace nesebrala.

Absolvovala jste „Hollarku“, pražskou Střední uměleckou školu Václava Hollara. Chtěla jste být od malička výtvarnice?

Přála jsem si být zootechnik nebo zvěrolékař, zkrátka pracovat se zvířaty. Tatínek to ale viděl jinak. Když jsem končila základní školu, přihlásil mě na výtvarnou školu. Přijímací zkoušky jsem udělala jako jedna z nejlepších a následující čtyři roky pro mě byly krásným překvapením. Ta škola mě vybavila neuvěřitelnými dovednostmi a vědomostmi. Všechno, co jsem tam pochytila, jsem v životě uplatnila. Ať už šlo o figurální malbu nebo o písmo.

Proč jste nepokračovala na vysoké škole uměleckoprůmyslové?

Já nebyla nadšeným žákem. Byla jsem moc ráda, že jsem konečně po dostudování Hollarky mohla vypadnout z vlivu školy. Měla jsem sice dobré známky, ale jak jsem mohla, tak jsem z té školy prchala. Až jsem prchla do Chomutova.

Přestěhovat se v roce 1961 z Prahy Vinohrad na severozápad Čech musela být zajímavá zkušenost. Proč jste si po škole vybrala právě Chomutov?

Měla jsem na vybranou mezi Chomutovem a Náchodem. Vybrala jsem si Chomutov, protože jsem tu měla tetu, která tady mimo jiné jezdila na koních. I když v době, kdy jsem do Chomutova přišla, žila teta už ve Vejprtech. Začátek tady byl úděsný. Chomutov se Praze příliš nepodobal. Potkala jsem se tady ale s báječnými lidmi, kteří sem také přišli odněkud, hlavně z Prahy. Potkala jsem výtvarníky, hudebníky. Tehdy byla všude divadélka malých forem. A v jednom takovém, Divadélku bez názvu, jsem potkala svého budoucího muže. Potkala jsem vynikajícího Jirku Bulise, klavíristu, hudebníka a skladatele, později působil mimo jiné v brněnské Huse na provázku.

Marie Svobodová

Výtvarnice a malířka. Absolventka Střední umělecké školy Václava Hollara. Obnovila malby a obrazy v kaplích na Vintířovském vrchu, v Jidřišské nad Jirkovem, v kostele sv. Ignáce v Chomutově. V roce 2015 vytvořila grafický návrh historicky první poštovní známky s motivem Chomutova.

Výtvarník Herbert Kisza prchal také z Prahy a taky sem do pohraničí, do Kadaně, kde našel svůj druhý domov. Vyprávěl mi, že ho fascinoval kontrast krásy zdejších hor a krajiny s tím, jak člověk intenzivně onu krásnou krajinu devastoval. Cítila jste něco podobného?

V člověku to evokovalo myšlení, ve smyslu: Vidím něco, co potřebuje pomoci, tak já přiložím ruku k dílu. Asi jde o nějaký druh spasitelského syndromu. Neuvěřitelná pro mě byla jízda vlakem v noci z Ústí nad Labem do Chomutova. Šachty a díry s plameny, velký hořák v chemičce v Litvínově. Neuvěřitelná rozvrácenost a zkáza v kontrastu krásné krajiny, tekoucí řeky.

Živila vás práce v propagačním oddělení Válcoven trub a železáren Chomutov. To musí být pro výtvarníka dost bizarní prostředí, jak na vás působilo?

Taková slévárna je pro výtvarníka neuvěřitelná podívaná a inspirace. Jednak to vypadá jako v pekle a úžasné je to i tím, co člověk najde třeba na zemi. Byly tam obří frézy a na zemi ležely spousty různě barevných špon. Vytvářela jsme z nich obrazy, šperky. Ze všeho, co jsem tam našla, se dalo něco vytvořit.

Říkáte, že jste dlouho tvořila ze všech možných materiálů, kdy jste začala malovat?

Bylo to později, až po čtyřicítce. Začínala jsme zvířaty, nejčastěji jsem malovala koně. Inspirovala mě Ohře, její břehy, zdejší kopce. Uvědomovala jsem si při malování spousty věcí, například, že slyším ticho.

Jste známá mimo jiné tím, že jste malovala kopie obrazů do několika kaplí a do kostela sv. Ignáce v Chomutově. První byl obraz do kaple na Vintířovském vrchu. Jak k tomu došlo?

S manželem jsme kdysi dostali pozvání do Radonic, kde ochotníci hráli hru Kat a blázen od Voskovce a Wericha. Jeli jsme se podívat na tu hrůzu, protože o tom, že to bude hrůza, jsme byli přesvědčeni. Hrát Voskovce a Wericha jsme považovali za troufalost. Představení nás ale doslova uchvátilo. Viděli jsme krásně udělaného Voskovce a Wericha. Principálem byl Vladimír Valeš, výtvarník, herec, učitel, který to v Radonicích dotáhl až na starostu. Ve Vintířově organizoval výtvarná sympozia. Valešovi se podařilo opravit kapli na Vintířovském vrchu, jejíž součástí historicky byla kopie obrazu, jehož originál visí v drážďanském Zwingeru. Kopii vlastnila církev, která ji do kaple ale nechtěla vrátit s tím, že není zabezpečená. Vladimír Valeš ji tam chtěl mít alespoň v čase církevní poutě a i to byl problém. A tak jsem mu nabídla, že mu namaluji kopii kopie. Obraz se mi podařilo dokončit dva měsíce před tím, než zemřel na rakovinu.

Pak přišel na řadu kostel sv. Ignáce v Chomutově?

Řada kostelů je tady v pohraničí vybrakovaná tak, že zůstal oltář, ale zmizely obrazy. Jednou jsme seděli na nějaké hudební produkci v Ignáci a tam jsme si s manželem všimli vykradených oltářů. Prázdných zdí. Začala jsem pátrat po tom, co tam bylo. Fotograf Hugo Sedláček mi pak ukázal historické fotografie obou oltářů. Úplně dobře nešlo rozluštit, co do detailu na obrazech bylo. Proto jsou z části mou licencí a z části kopií toho, co jsem viděla zachycené na fotkách. Třetí obraz, ECCE HOMO, nám dal nejvíc práce. Podíleli se na něm můj syn i můj muž.

Další vámi vyzdobená kaple je v Jindřišské nad Jirkovem, kde kapli obnovoval tamní Okrášlovací spolek, jak na to vzpomínáte?

Tamní kaple je tak roztomilá, se zvonečkem! Jen ten vnitřek byl nešťastný. Bylo tam zřejmě Nejsvětější srdce Ježíšovo, vše ale bylo velmi poškozené a nehezké, diletantské. Tehdy jsem v televizi viděla, jak nějaká sklářská výtvarnice vyrobila kamsi do kostela skleněný oltář. A já to brala jako hozenou rukavici, říkala jsem si, proč bych tu kapli uvnitř nevymalovala, jsou tam krásné bílé zdi! Debata pak začala nad tím, kterého svatého tam jindřišští chtějí. Nabízela jsem Václavskou legendu, tu nechtěli. V hlavě už ale měli svaté Martina, Huberta, Barboru… Pátrali jsme, komu byla kaplička zasvěcená. Zjistili jsme, že zvonička byla zasvěcená Janu Nepomuckému. Pak tam musela být Marie s Ježíškem, přidali jsme Floriána, protože Jindřišská kdysi lehla popelem. Písmem jsem pak popsala patronáty svatých, protože každý jich má hned několik. Byla to úžasná práce, strávila jsem tam dva měsíce, dnes a denně, se svou vnučkou. Chodila mi do rybníka pro vodu, zvedala mi vše, co mi upadlo, tužku, gumu…

Jste také autorkou poštovní známky s motivem Chomutova. Jde o historicky první poštovní známku s motivem tohoto města. Čeho si víc ceníte? Obnovy obrazů v místních kaplích a v kostele sv. Ignáce anebo té známky?

Cením si obojího. Ty obrazy jsou pro mě něčím, s čím jsem nikdy v životě nepočítala. Byla jsem přesvědčená, že tady komunismus budu mít do smrti a najednou jsem dělala obrazy s duchovní tématikou. Známka je pro mě také výjimečná. Grafické práce pro filatelii dělám od roku 1970, ale známka se podařila až v roce 2015.

Není ale třeba ještě bilancovat, stále jste aktivní a malování a písmo vás baví a věřím, že tomu tak bude ještě hodně dlouho. Co ještě máte v plánu?

Chtěla bych udělat kreslenou a veršovanou knížku o Chomutově. Procházku městem s obrázky a několika málo verši. Snad se mi to ještě s tím hendikepem podaří. Je to čára přes rozpočet. Ne, že bych se tím nechala nějak vydusit, ale ty limity tu jsou.

Jan Beneš