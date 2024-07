Tričko za padesát korun, dětské sandály za 120, sada čtyř hrnků za stovku nebo chlapecká bunda za 130. Oblíbený charitativní obchod, který rozjel spolek Mámy v akci v centru Jirkova, získává stále více na popularitě. Vyhledávají ho rodiny v nouzi, ti, kdo mají věcí přebytek, ale narazili s inzercí, i fandové do udržitelnosti. Novinkou však je, že se obchod přestěhoval. Nově sídlí v průjezdu v Chomutovské ulici na cestě mezi „liduškou“ a městskou věží.

close info Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová zoom_in Charitativní obchod se přesunul z Kostelní ulice do Chomutovské. Je v průjezdu.

„Přestěhovali jsme se, protože pronajímatel výrazně zdražil nájem. Když jsme písemně požádali o zmírnění, přišla nám do datové schránky výpověď,“ vysvětlila předsedkyně spolku Jitka Houdková. „Chápeme zdražování, které odpovídá inflaci, ale protože se věnujeme charitativní činnosti a chceme většinu vydělaných peněz dávat právě do ní, nemůžeme si takové náklady dovolit,“ dodala.

Obchod založila skupina dobrovolnic před rokem. Chtěla totiž, aby se zlepšil tok věcí z druhé ruky. Podmínkou je, aby byly dobře zachované. V obchodě je tak možné sehnat oblečení na děti i dospělé, obuv, hračky, ložní prádlo, domácí potřeby, aktovky, kočárky, autosedačky a mnohé další. Cenovka mnohdy dosahuje jen pár desítek korun nebo nejvýše stovek. Smyslem je vydělat dost peněz na to, aby bylo možné nakoupit plenky a sunar pro mladé nemajetné rodiny z Jirkova a Chomutova. Dobrovolnice je podporují také věcmi z obchodu, které v tomto případě přerozdělují zdarma. Měsíčně takto pomáhají desítkám rodin.

Tržby pokrývají také nájem a náklady za energie. „Spousta lidí si myslí, že nám náklady hradí město, to ale není pravda. Staráme se sami,“ podotkla předsedkyně spolku.

Dobrovolnice v obchodě pracují zdarma. Jedná se o pět kmenových pracovnic a dalších pět, které jim v případě potřeby pomáhají. Třeba jako v těchto dnech, kdy bylo potřeba přesunout veškeré vybavení obchodu do nových prostor.

Přestože je obchod v Chomutovské ulici otevřený teprve od pondělí, velká část věcí už je perfektně srovnaná v regálech i na stojanech s ramínky.

Nabídku si přišla prohlédnout například Ludmila Hájková, která má dvouletou dcerku. „K Mámám v akci chodím hodně. Kupuju u nich oblečení, hračky a další věci. Hodně nám to pomáhá. Naposledy do byly šatičky na léto a sandálky,“ prozradila.

Obchod průběžně využívá také Tereza Málková. „Mají to tu nejen levné, ale také čisté a voňavé. Občas přinesu oblečení po svých dětech a koupím jiné, větší. Podobně je to s hračkami. Jedny sem odnesu, jiné za pár kaček koupím. Dětem to udělá radost, mají pocit, že dostaly něco nového,“ dodala spokojeně.

Podle dobrovolnic se zájem o zboží řídí sezónami. „V červnu všichni sháněli pláštěnky a gumáky do škol v přírodě a věřím, že do září po nich poptávka nebude, než začne další kolo škol v přírodě. Pak to zase bude nedostatkové zboží,“ odhadla Jitka Houdková. „Na konci léta je zájem o aktovky a kornouty,“ doplnila.

Podle jejích slov teď lidé poptávají ložní prádlo, naopak bez pozornosti zůstávají dětské knihy. Nedostatkovým zbožím je trvale oblečení pro pány a chlapce od 120 centimetrů výše a momentálně nejsou ani dětské kočárky. Spolek proto uvítá dárce, kteří by tyto věci nabídli.

Obchod je otevřený vždy od pondělí do pátku od 13 do 17 hodin. Mámy v akci také čile komunikují stejnojmenné na facebookové stránce, kde je možné se domluvit na konkrétním zboží. Zájemci, kteří chtějí spolek podpořit, mohou přispívat dary v podobě kojeneckého mléka či plenek, nebo přispět na transparentní účet 19149999/2010.

Mohlo by vás zajímat: Po 95 letech zpět! Kludského slavný vůz dorazil do Jirkova v plné kráse