Současná stanice byla spuštěná do provozu před devíti lety a ročně zpracovává 31 tisíc tun bioodpadů a kolem 6,5 tisíc tun ostatních surovin. Smyslem záměru je rozšířit kapacitu o obtížně zpracovatelné bioodpady v obalech, například odpady ze supermarketů, prošlé potraviny či čistírenské kaly. Nově má stanicí procházet až 57 tun bioodpadu za rok.

Výsledkem zpracování je látka využitelná jako hnojivo a bioplyn, který slouží k výrobě elektrické energie a tepla.

Ačkoli stanice leží zhruba 700 metrů od nejbližší zástavby a dělí je lesík, jižní vítr občas nepříjemný odér zanese do vesnice. „Lidé, kteří bydlí ve spodní části Zelené, to musí mít hrozné. Smrdí to, jako když hnije maso,“ popsal jeden z místních obyvatel Josef Bílý. „Nejhorší je to v létě,“ doplnil.

Vedení obce Málkov doufá, že spolu s rozšířením stanice puch ustoupí. „Očekáváme zlepšení. Z dokumentů vyplývá, že zápach, který je tam dnes, už by nová technologie neměla vypouštět ven,“ předpokládá starosta Josef Egermann.

Zpracovatel oznámení, společnost Bioprofit, tvrdí, že zápach nebude místní příliš trápit. Krátkodobé koncentrace sirovodíku H25 a amoniaku mají být v nejbližší zástavbě s velkou rezervou pod hodnotami, které by mohly obyvatele obtěžovat.

Dotčené území se současnou Bioplynovou stanicí Ahníkov.Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová