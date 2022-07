Druhý z motivů nabyl na významu po prudkém zdražení elektrické energie. Vyrobenou energii bude spotřebovávat úřad, přičemž přebytky budou ukládané do bateriového systému či přímo do akumulátorů připojených elektromobilů v majetku města. Hodnota zakázky podle předpokladu dosahuje 6,7 milionů korun. Podle města je to i nejvyšší přípustná cena.