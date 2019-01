Chomutovsko - Takové dárečky nacházeli starostové měst na Chomutovsku pod svým vánočním stromečkem

STAROSTKA Klášterce nad Ohří Kateřina Mazánková měla největší radost z obrázku od své dcery a z kalendáře se svou rodinou. | Foto: Foto: Deník/ Martina Zyklová

Někdo našel pod stromečkem klasiku, druhé čekalo překvapení. Pod stromečky starostů našich měst se našly ponožky, kosmetika, trička, ale i nějaké to zlato či sportovní vybavení.

Největší radost dělaly děti

V rodinném domě starostky Klášterce nad Ohří na Štědrý den ukápla i slza. Nebyl to ale smutný večer, spíše večer plný dojetí. „Od starší dcery jsem dostala krásné pero, na kterém bylo napsáno „naše starostka". To mi udělalo obrovskou radost," svěřuje se Kateřina Mazánková, která byla do své funkce jmenovaná teprve nedávno. „Od mladší dcery jsem pak dostala fotku a obrázek s věnováním. Bylo to obrovské překvapení. Nechala se totiž vyfotit ve škole, aniž bychom o tom věděli. Peníze si na to vybrala z kasičky," prozradila dál. „Největší radost mám ale asi z obrázku, to je kus srdíčka. Není to sice nic hodnotného, ale padla i slza," dodala. Klášterecká starostka ještě dostala od svého manžela prstýnek, od sestry kalendář svých dětí, který si vezme do práce a pak ještě několik klasických drobností. Sama největší radost udělala své mladší dceři. „Své přání dala opět Ježíškovi za okno. Bylo na něm asi sto hraček. Kromě hraček ale pod stromečkem našla i nějakou tu parádu," přiblížila Mazánková.

Chomutov a okolí bude brázdit na kole

Za vánoční stromeček chomutovského primátora se letos schoval velký sportovní dar. „Velkou radost mi letos udělalo nové kolo a už se těším, až ho pořádně projedu," svěřil se primátor Chomutova Jan Mareš. I přesto více než dárky ocenil vánoční atmosféru. „Může to vypadat jako klišé, ale opravdu největším dárkem byl vánoční sváteční klid, kdy jsme se sešli jako rodina. Radost mi také udělaly rodinné procházky se psem," dodal. Podle svých slov chomutovský primátor dárky raději dává než dostává. „Rád obdarovávám knihami a letos jsem manželce koupil e-book knižní čtečku, ze které měla velkou radost," dodal.

Bude spát s líným Simpsonem

Jirkovský starosta se u stromečku od srdce zasmál. „Dostal jsem úžasné saténové trenýrky na spaní. Byl na nich Simpson a anglický nápis lazy, tedy líný. Pro mne je to ideální dárek," svěřil se Radek Štejnar. Kromě toho našel pod stromečkem ještě řadu běžných malých dárků. „Jako vždy nechyběly ani černé ponožky k obleku. Těch není nikdy dost," řekl s úsměvem. Největší radost mu však udělalo to, že se na Vánoce sešla celá rodina. Radostí nejvíc rozzářil oči své dceři, která dostala kompletní vybavení na snowboard. Vyzkoušet ho mohla hned na druhý svátek vánoční.

V Kadani se bude opět sportovat

Kadaňský Ježíšek opět nezklamal. Starosta Jiří Kulhánek pod stromečkem našel vybavení na kolo a běžky, nechyběla ani oblíbená literatura či hudební nosiče s Morissonem a Dylanem. „Nechyběly ani takové ty měkké dárky, ponožky a podobně," přiblížil starosta. Nejlepším Ježíškem byl podle něj syn. „Ten mne překvapil nejvíc. Dostal jsem od něj právě Morissona," svěřil se. Sám naopak potěšil nejvíce staršího syna. „Dal jsem mu peníze na letní pneumatiky na auto," zhodnotil Kulhánek.

K náramku letos přibyly náušnice

Také v rodině vejprtské starostky byl radosti dostatek, protože byla kompletní. „Od mladší dcery jsem dostala kosmetickou sadu od Versace. Starší dcera mi udělala obrovskou radost vstupenkou na Carmen do Státní opery. Od manžela jsem dostala granátové náušnice, které se hodí k loňskému náramku," shrnula své dary Jitka Gavdunová. Sama pak udělala největší radost starší dceři tabletem.