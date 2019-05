Sice žije obklopená přírodou v obci Místo, která je uprostřed lesů, civilizační zlozvyky na ní ale dotírají i v zeleném tichu. Na procházkách přírodou nachází stále víc odpadků, a tak je Lucie Mesteková se svým mužem a šestiletou dcerkou sbírá a vyhazuje, kam patří. Vedle toho se snaží snížit produkci odpadu i ve své domácnosti a zajímá ji zdravá strava v biokvalitě.

„Zpočátku jsem si říkala, že do takového extrému nepůjdu, abych přemýšlela nejen o tom co nakupuju, ale také v čem je to zabalené,“ zmínila mladá žena. „Jenže pak jsem jeden bezobalový obchod navštívila a koncept se mi zalíbil. Byl to pro mě zážitek,“ vysvětlila, co stálo na začátku jejího rozhodování, na jehož konci je vlastní bezobalák. Navíc první toho druhu v rámci celého Chomutovska. Otevře ho na konci května na chomutovské poliklinice.

Co rozhodlo, že jste se zaměřila na otevření vlastního bezobalového obchodu?

Žádný tu není a já si říkala, že už by tu někdo konečně mohl něco takového otevřít. Mluvila jsem o tom dva roky, až mi pak jednou moje mamča řekla: „A nechceš ho otevřít ty?“ (smích) Řekla jsem si, vlastně proč ne.

Ve kterých jste nakupovala dosud?

Jezdili jsme v posledních dvou letech do Melounu v Litoměřicích, vždy jsme to ale spojili s nějakým výletem, aby se nejelo jen tak. Stejně tak do Prahy, kde je snad pět bezobalových obchodů, navíc i se specializací na kosmetiku nebo chovatelské potřeby.

Co nabídnete vy ve svém Bezobaláku?

Převážně sypané potraviny, různé druhy rýže, těstovin, obilovin, luštěnin, sušené ovoce, oříšky, koření, ovesné kaše, müsli a například i „nemléka“. Jedná se o rostlinné mléko ve skle, bývá mandlové nebo z oříšků a je pro vegany i pro ty, kdo jsou na bezlaktózové dietě. Ale nejen pro ně. Nepatřím sice k veganům, ale také preferuji rostlinnou stravu. Můj muž miluje maso, i já si občas dám. Rostlinnou stravu mám ale raději, cítím se po ní líp.

Bude u vás k dostání i ekodrogerie a přírodní kosmetika?

Chtěla bych tam mít českou přírodní kosmetiku Tierra Verde, je to v jednání. Vše mají ekologicky vyráběné. Brali bychom od nich univerzální čisticí prostředek, prací gel, aviváž, jedlou sodu a čistič na toalety. Budou ve velkých vratných kanystrech, takže každý přijde a natočí si sám.

Chcete si přečíst víc? Celý rozhovor najdete v Týdeníku Chomutovsko, který si ještě stále můžete koupit na stáncích. Další čerstvé číslo s novými tématy vyjde zase v úterý.