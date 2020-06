Lidé z Boleboře a okolí si v posledních letech zvykli, že se občas objevili dánští lovci, kteří si přijeli zastřílet. Ti už se nevrátí. Společnost, která měla honitbu pronajatou a cizince vozila do tamních lesů za zážitky, vypověděla smlouvu. Vystřídá ji ale jiný nájemce.

Lesy, ve kterých cizinci lovili, patří několika vlastníkům sdruženým do Honebního společenstva Mezihoří. Zastoupené jsou v něm pozemky Arcibiskupství pražského, Lesů ČR, Lesů města Jirkova a obce Boleboř. Ty měly uzavřenou smlouvu s moravskou společností Fox travel, která se zabývá lovem a odchytem divokých zvířat. Byť společnost ani lovci nic neporušovali, jejich přítomnost nebyla zcela vítána.

„Několikrát do roka přijel autobus s Dány, kteří si zaplatili za to, že si zastřílí. Na louce lovce rozestavěli do palebního postavení na značky a nadháněli jim zvěř,“ přiblížil ředitel Lesů města Jirkova Jaromír Fiala. „Používá se to běžně, není to nějaký zakázaný způsob lovu. Tady se to ale zvrhlo, stříleli po všem, co se hnulo. Nebylo na tom nic mysliveckého,“ připomněl.

Protože je ve zdejších lesích nadlimitní množství vysoké zvěře, která okusuje mladé stromky a škodí při obnově lesa, lesníci odstřel vítají. „Proti tomu nic nemáme, je v tom společný zájem. Jenže v cestovatelsko-loveckém byznysu nejde o trvalé snížení stavu zvěře, oni naopak potřebují, aby jí v lese bylo co nejvíc, takže ji mohutně krmí,“ dodal. Zvěř pak ničí mladé porosty.

Dvojaký postoj mají k loveckému byznysu i Bolebořští. „Byli bychom radši, kdyby to nebylo. Střílí se tam jak na safari,“ myslí si starosta obce Martin Valeš.

„Pro lidi je to omezující, protože se nesmí pohybovat v lese. Jenže jsou z toho prostředky pro obec – ročně 200 až 300 tisíc, což není málo. Využíváme je například na opravu komunikací a doplnění veřejného osvětlení,“ dodal starosta.

Co vlastně cizince na našich lesích tolik láká? „Vedou je stejné důvody jako naše lovce, kteří jezdí do zahraničí. Jde o loveckou turistiku, jedou dělat něco, co je zvláštní,“ nastínil starosta Honebního společenstva Mezihoří Jan Ferkl. „České lesy jsou navíc podstatně více zazvěřené než ty v zahraničí,“ dodal s tím, že nejezdí jen Dánové, ale i Norové, Finové či Švýcaři.

Moravská společnost si mezihořskou honitbu pronajímala za 700 tisíc korun v rámci mysliveckého roku. Ten začíná v dubnu a končí další rok s posledním březnem. Aktuálně ale nájem vypověděla, je to po dvou letech. Podle Ferkla nezbývá než honitbu opět projmout. „Kdysi jsme ji pronajímali mysliveckému sdružení, místním lidem, kteří na to měli peníze. Pak došlo k tomu, že arcibiskupství zrestituovalo polovinu výměry honitby a vlastníci se dohodli, že vyhlásí otevřené výběrové řízení na nájemce, kdy rozhodující bude jediné kritérium, a to nejvyšší cena,“ nastínil. „Vyhrála Fox travel. I kdybychom to pronajali někomu místnímu, stejně by si tam udělal něco jako mysliveckou cestovní kancelář,“ nastínil. Podle jeho slov počínání nájemce nijak nevybočovalo z normálu. „Jen dvakrát tam byl exces s krmením, jinak byl dodržován zákon,“ dodal.

Aby mohli vlastníci spojit lesnické hospodářství s právem myslivosti, musela by se podle Ferkla snížit zákonná výměra honitby, která má mít nejméně 500 hektarů. Tu by žádný vlastník ze společenstva sám dohromady nedal, proto byli nuceni se spojit a honitbu pronajímat. Utržené peníze investují do obnovy lesa.