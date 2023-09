Lenka Svárovská dojíždí z Podbořan do školy v Karlových Varech. Jezdí buď vlakem přes Chomutov nebo autobusem přes Lubenec. „Na výběr moc spojů ale není. Určitě jsem ráda, když bude větší nabídka,“ řekla. Podobně hovoří starosta Lubence Jiří Chaloupecký. „Pokud se veřejná doprava posílí, bude to jedině dobře,“ sdělil. Autobusy Pražské integrované dopravy nyní jezdí mezi Prahou Zličínem a Lubencem, nově se spoj prodlouží až do Karlových Varů. V Lubenci sice zastavují autobusy společnosti Flixbus mezi Prahou a Karlovými Vary, ty bývají v exponovaných časech vyprodané.

„Další spojení s Karlovými Vary přivítáme. Lidé od nás tam jezdí do škol, k lékaři i za nákupy,“ přiblížil lubenecký starosta. Nová linka bude zastavovat i v menších vesnicích podél trasy.

Nový projekt společné mezikrajské dopravní obslužnosti nese název Čtyřmezí. „Zvýšíme celkový počet vlakových i autobusových spojů, upravíme jejich jízdní řády tak, aby skutečně odrážely potřeby cestujících, a rozšíříme i tarify jednotlivých krajů na další linky. To vše při zachování finanční udržitelnosti systému. Do Čtyřmezí se zapojí i místní zaměstnavatelé,“ popsal radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

Do Triangle míří další firma, práci dá 132 lidem. Vyrábět má obaly na potraviny

Změna se dotkne také jižní části Ústeckého kraje. „V okrajových částech našeho kraje podstatně zlepšíme úpravou trasy, přidáním návazností nebo posílením počtu spojů, několik linek. Region jihu Žatecka a jihu Podbořanska dostane lepší napojení na Karlovy Vary, Rakovník a Prahu,“ sdělil radní Ústeckého kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství Marek Hrabáč. „Vyzdvihl bych posílení vlaků do Rakovníka jak ze Žatecka, tak z Lounska a přizpůsobení jízdního řádu směnným provozům. Nově prodloužené nebo spojované linky umožní přímé spojení z Kadaně přes Žatec do Prahy nebo z Podbořan přes Jesenici do Kralovic,“ dodal.

Okresu Louny se týká posílení provozu na trati z Rakovníka do Blatna u Jesenice. Přizpůsobeny budou kvůli školám a směnám ve firmách časy odjezdů vlaků mezi Lužnou u Rakovníka a Žatcem, upraven bude i jízdní řád na železnici mez Rakovníkem a Louny. V Blatně pak projekt počítá s vytvořením plnohodnotného přestupního uzlu mezi regionálními a dálkovými vlaky na trase z Plzně do Žatce a Mostu.

D7 je v kraji skoro hotová. Složitý úsek u Postoloprt ale nebude ještě dlouho

Přitom ještě letos hrozilo, že se provoz osobních vlaků na trati Žatec – Lužná výrazně omezí, počítalo se jen s víkendovou dopravou. Nyní naopak dojde k posílení spojů. „Pochopitelně jsme za to rádi, vlaky by přes Deštnici měly jezdit ve dvouhodinových intervalech. Předpokládám, že se do vlaků vrátí žáci, studenti a lidé, kteří jezdí za prací třeba do Žatce nebo Rakovníka,“ sdělila starostka Deštnice Martina Vokurková. Oceňuje, že se doprava na hranici Ústeckého a Středočeského kraje, kde se obec s dvěma stovkami nachází, začala řešit komplexně. „Vypadá, že konečně bude mít hlavu a patu,“ řekla.

Změny nastanou 10. prosince 2023. Do systému financování se zapojí i firma Valeo, která má své továrny v Rakovníku a Podbořanech.