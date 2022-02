„Odhaduji, že můžou stát kolem pěti milionů korun,“ uvedla starostka Jana Nýdrová. Protože se celkový roční rozpočet druhého nejmenšího městečka v zemi pohybuje jen kolem deseti milionů, v první řadě se chce ucházet o dotace. Až v druhém plánu by šlo do investice samo a s rozložením do dvou až tří let.