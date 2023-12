Vítězný návrh vzešel z designérské soutěže, v níž zvítězilo pražské studio Colmo. To postavilo logo na třech vlnách.

„Hledali jsme vhodné písmo, ale protože jsme žádné nenašli, vytvořili jsme pro Klášterec unikátní věc,“ popsala autorka. „Nejdůležitější bylo propsat do písma přívětivost, vřelé emoce, ladnost, barokní křivky a téma vody,“ dodala.

Výrazná je i barevnost nového vizuálního stylu, která je založená na výrazné malinově červené a zelené barvě. „Obě vycházejí z ikonické fasády zámku a okolní přírody,“ vysvětlila souvislosti Drábková.

Designérskou soutěž organizovala společnost Czechinvest, která spolupracuje s tvůrci ze známých ateliérů i s novými talenty. Byla dvoukolová. Nejprve městu zaslalo svá portfolia na třicet studií, z nich doporučil Czechinvest jedenáct, která měla příležitost předložit své návrhy. Do druhého kola pak postoupilo pět studií. Vítěze vybírala pětičlenná porota složená ze dvou zástupců města a tří odborníků. Všichni se shodli na studiu Colmo.

„Všechny tři návrhy, které postoupily do finále, byly výborné,“ ocenil starosta Klášterce nad Ohří Štefan Drozd (Máme rádi Klášterec – STAN). „Když jsem viděl návrh studia Colmo, napadlo mě nejdříve, že to pro konzervativní lidi v našem městě bude příliš, to ale trvalo jen deset minut. V porotě jsme pro něj hlasovali jednomyslně,“ doplnil.

Nový vizuální styl ponese web města, sociální sítě a také radniční zpravodaj, který se stylově přejmenoval na Kláštereckou vlnu. Dále pak budovy radnice a kulturního centra, orientačního systém zámeckého parku i propagační předměty města.

S novým designem je ale možné si hrát na více způsobů. Tvůrci z Colmo navrhli například lázeňská pítka, která odkazují k léčivým pramenům, porcelánce a zdobí je vlna. Dalším suvenýrem by mohl být deštník se speciálně vytvořenou ilustrací a třeba kojenecké tričko s nápisem „rostu jako z vody“.

Designéři navrhli například i plátěnou tašku s dvojsmyslným nápisem „Klášterec nad Kadaní“. „Klášterec je na řece Ohři výše než Kadaň a zároveň je to takové přátelské rýpnutí si do sousedního města,“ s úsměvem vysvětlil designér Roubíček.

První produkt, který ohlásil příchod nového vizuálního stylu, město představilo na nedávném rozsvícení vánočního stromu. Jednalo se o hrneček s nápisem „hřeju“, vyvedeným speciálně navrženým písmem. Hrnků bylo na pět set, hned se rozebraly a poptávka je po dalších. Lidé následně přišli s návrhem, že by na hrnku mohlo stát „ohřeju“, což je opět slovní hříčka, která připomíná řeku Ohře.

Pro tvorbu nového vizuálního stylu město vyčlenilo milion korun, která zahrnuje i dopracování manuálu a zaučení pracovníků města a jeho organizací.

Nový vizuální styl město představilo veřejnosti na zasedání zastupitelstva 7. prosince. Původní logo, které město používalo posledních třináct let, nahradí od ledna.

