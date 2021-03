Loni na jaře i na podzim nemohly autoškoly nějaký čas vyučovat vůbec, letos se zase kvůli tvrdému lockdownu minimálně po tři týdny nekonají zkoušky. Jenže lidí toužících po řidičském průkazu je pořád stejně, v době uzavření se navíc nastřádali. „Zájem klientů je hodně velký,“ shodují se v autoškolách v regionu.

„Zbývaly mi dvě jízdy do závěrečných zkoušek. Chtěl jsem mít řidičák co nejdříve, teď ale musím čekat. Ty dvě jízdy si nechám v rezervě, abych z toho úplně nevypadl,“ mrzí současný stav Jiřího Zatloukala z Teplic.

V současnosti totiž kvůli tvrdým protikoronavirovým opatřením nemohou v autoškolách probíhat závěrečné zkoušky. Minimálně tři týdny. Jaká bude situace po konci lockdownu, je zatím nejasné, uvažuje se o nutnosti antigenních testů. „Mám končit asi za měsíc. Ale nevím, jak to bude, zatím jedeme jízdy dál podle plánu. Chtěl jsem to mít rychle, bylo mi osmnáct, ale možná to potrvá déle. Učitel z autoškoly říkal, že se to možná prodlouží,“ říká také Milan Liška z Chomutova. „A pokud pak budou nutné testy, snad bude místo u nás, začíná tam být plno. Bez řidičáku bych se jinam dostával složitě,“ dodává.

Podle zástupců autoškol jsou obavy z prodloužení kurzů, hlavně ve větších městech, oprávněné. Nebudou volné termíny. Zkušebních komisařů je totiž omezené množství a odložené zkoušky se hromadí. „Doba výuky a zkoušky se kvůli opatřením v letošním roce protáhne. Zájemců je hodně a termínů málo. Jen naše škola musela zatím zrušit čtyři termíny a v okrese je autoškol jedenáct, možná i víc. A ti všichni budou potřebovat nové termíny zkoušek, další se budou odkládat. Určitě se to prodlouží,“ myslí si Jaromír Miltner z ústecké Autoškoly Miltner.

Podobně vidí situaci v ústecké Autoškole Hvězda. „Zájem lidí je velký. Nahromadilo se to už v minulém roce, kdy se nemohlo jezdit ani zkoušet. Termínů pro zkoušky by mohlo být v příštích měsících málo, může se to odsouvat,“ potvrdil Radek Cikán.

Za řidičákem i v respirátoru

Naopak autoškoly v menších sídlech zatím problém odložením zkoušek o několik týdnů necítí. V Žatci se zkoušky zakázané na tři týdny týkají prozatím zhruba padesátky lidí. „O něco se zkoušky odsunou, ale myslím, že to pak zvládneme dohnat,“ uvedl Adam Janouš z Autoškoly Janouš.

Obavy z nákazy klienti autoškol nemají, hlásí se stále. „Nebojím se. Máme respirátory, řidičák chci, tak chodím. Dodržujeme všechna nařízení, minimalizujeme možnost přenosu,“ říká žák autoškoly v Žatci Pavel Javorský.

Potvrzuje to také Adam Janouš. Klienti se prý nyní hlásí dokonce více než v roce 2019. „Zájem lidí o autoškolu je pořád velký. Navíc se to nastřádalo, když jsme v roce 2020 nemohli přes tři měsíce kvůli opatřením jezdit. Musí se teď čekat na volné termíny kurzů,“ sdělil zástupce žatecké Autoškoly Janouš. „Za celou dobu jsme měli jen jednoho klienta, který volal s tím, že má obavy a odloží si kurz. Jinak ne, lidé se hlásí hodně,“ pokračoval Janouš. „Kdo chce v blízké době řidičák, měl by si místo rychle rezervovat. Aktuálně už se nám rychle plní kurzy na osobní auta, které budou startovat v květnu. Na motocykl je plno až do června,“ dodal.

S nákazou covidem-19 se zatím v žatecké autoškole nesetkali, občas se jízdy a výuka odloží kvůli karanténě klienta, který byl v kontaktu s nakaženým. „Klienti jsou zodpovědní, hlásí, když jsou v karanténě. Když se třeba necítí dobře, odložíme jízdu. Snažíme se také, aby žáci jezdili jen s jedním instruktorem, aby se minimalizovaly kontakty,“ popisuje Adam Janouš.

Rovněž teoretická příprava je nyní rozložená do několika skupinek. „Klient i instruktor musí mít v autě respirátor. Auta po každé jízdě dezinfikujeme. Ale to není nic, co by bylo kvůli koronaviru, to se dělá i běžně za normálních podmínek. Dbáme na hygienu,“ vypočítává Adam Janouš.

Také autoškol se týká omezení pohybu, potíže s ním ale nemají. V rámci výuky se mohou auta pohybovat po celém okrese.