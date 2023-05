Zabydlet nejméně dvacítku ukrajinských rodin a sedm žen bez domova na Litoměřicku, Roudnicku a Kadaňsku. To je cílem tříletého projektu organizace Naděje, který poběží díky dotaci operačního programu Zaměstnanost plus. Sociální pracovníci vyjdou z principu Housing First. „Což znamená, že se nejprve zaměříme na zajištění stabilního bydlení pro klienty v obtížné sociální situaci. A až poté budeme řešit jejich další osobní problémy,“ vysvětluje oblastní ředitelka Naděje Michaela Lutišanová s tím, že se tento přístup osvědčil v západní Evropě a už i v Česku.

Proč ale právě takto dvojí „cílovka“? Podle lidí z Naděje totiž některým uprchlíkům z Ukrajiny hrozí, že zůstanou na ubytovnách, protože si sami nedokážou najít vhodný podnájem. A to zejména velmi zranitelné rodiny s malými dětmi nebo senioři. S ženami bez domova Naděje pracuje dlouhodobě, a její pracovníci tak vědí, že jsou na ulici samy obvykle bezbranné. „Buď musí být v područí nějakého muže, nebo je bezdomovci pravidelně znásilňují. Noci venku jsou pro ně strašné,“ popsala již dříve Deníku vedoucí terénního programu Naděje v Litoměřicích Renáta Langer.

Ženy ze zrušeného azyláku trpí na ulici sexuálním násilím. Svítá jim naděje

V těchto týdnech začínají v této organizaci mapovat situaci v jednotlivých oblastech kraje. Vhodné adepty na poskytnutí pomoci vyberou také s pomocí dotazníku. Poté se bude potřebným věnovat celý tým. Tvořit ho budou sociální pracovníci, bytoví specialisté, překladatel, možná i psycholog nebo zdravotní sestra. Jak v Naději zdůrazňují, cílem projektu není jen najít potřebným vhodné byty. Ale například jim také pomoct budovat sousedské vztahy a najít si stabilní zaměstnání, díky kterému si bydlení udrží.

Nájemní byty bude Naděje hledat v Litoměřicích, Roudnici nad Labem, Kadani i Klášterci nad Ohří. „Pronajímatelé, kteří s námi budou spolupracovat, získají asistenci při jednání s nájemníky a garanci úhrady nájmu. Pronájem bytů s námi bude bezpečnější a s větší jistotou,“ ujišťuje Renáta Langer, která je nyní také vedoucí přímé péče v novém projektu Naděje. Organizace v těchto dnech poptává nové lidi hned na tři pozice. A to za velmi slušné peníze. Aspoň nad rámec poměrů v sociálních službách.

Nezletilí Ukrajinci bez doprovodu se potýkají s traumaty, školou i pubertou

Dotace 19,6 milionu korun z operačního programu Zaměstnanost plus pokryje veškeré náklady projektu mezi roky 2023 a 2026. Hledaným zaměstnancům nabízejí v Naději i přes 40 tisíc korun. Umožňují to právě projektové peníze. „Osobně se domnívám, že by toto ohodnocení mělo být v sociálních službách standardní. A to vzhledem k náročnosti profese sociálních pracovníků i dalších profesí působících v sociálních službách,“ komentuje to Michaela Lutišanová.