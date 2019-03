Ukázat na problémy ve městě, vytáhnout se s nápady a zeptat se na nejasnosti toho nejpovolanějšího – starosty města. Navíc v atmosféře, kdy padá ostych a rozvazují se jazyky, protože na stole stojí orosený půllitr a za zády šumí hovor návštěvníků pivnice. V Kadani uspořádali první setkání se starostou u piva. Akce byla určená hlavně juniorům, kteří tak mají možnost mluvit do rozvoje města. Nakonec ale převážily starší generace.



„Budu se přemísťovat s pivem stůl od stolu, takže projedu celou hospodu. Vždycky si řekněte, kde mě budete chtít, jinak stačí říct ´starosto, tady ne´,“ doporučil v úvodu setkání starosta Jiří Kulhánek.



Neodmítl ale nikdo. Příchozí zajímala zeleň ve městě, podrobnosti ohledně boje s byznysem s chudobou, kde starosta tlačí na změnu zákona i kulturní a sportovní akce. „Co stůl, to jiné téma,“ poznamenal Kulhánek.

Vášnivého cyklistu Martina Kalinu například zajímalo, kdy bude uklizená cyklostezka směrem do Chomutova. Dozvěděl se, že v příštích dnech. Jana Dvořáková si zase přišla pro poznatky, co vše musí zařídit, když chce na Mírovém náměstí uspořádat běh pro školy. „Je fajn, že můžeme starostu oslovit i takto a nemusíme ho nahánět jen v úředních hodinách,“ ocenila mladá žena.



Kadaňanka, která žije na Rafandě, chtěla vědět, jak je to s koncepcí ozeleňování ve městě. „Přijde mi, že když se dělá nějaký nový projekt, nehledí se napravo, nalevo a vše se vykácí, místo aby se řeklo, tenhle strom tu má své místo,“ vadí jí. Odpověď, že po kácení přichází náhradní výsadba, ji neuspokojila. „Vidím vysoké a štíhlé stromy nestromy, které nemají korunu,“ vysvětlila. Podnět proto starosta předá rovnou na odbor životního prostředí.

Za zvlášť zajímavý námět, na kterém chce starosta dále pracovat, považuje například zavedení přívodu elektřiny na Löschnerovo náměstí. „Pořádají se tam kulturní akce, například módní přehlídky. Pravda je, že na Studentském náměstí přívod máme, takže prověřím, jestli to lze provést i tady,“ prohlásil.



Skutečnost, že se hlava města přes své vytížení vydala všanc lidu, příchozí ocenili. „Je to sympatické. Jsem z vesnice a tam je to přirozené. Je to lidštější přístup,“ řekl Petr Štěpán.



Starostu lehce zamrzelo jen to, že přišlo málo mladých, kterým má být setkávání u piva zvlášť určené. Z přibližně čtyř desítek příchozích bylo ve studentských letech jen šest z nich. „Chceme udržovat komunitu mladých, kteří to tu jednou převezmou,“ vysvětlil Kulhánek. „Bylo by lepší, kdyby jich přišlo víc, ale šlo o pilotní setkání, asi se ostýchali. Snad přijdou příště, až se to víc rozkřikne,“ věří.

Setkání se mají pořádat jednou za čtvrt roku. První bylo v pátek 1. března v Pivní restauraci na Mírovém náměstí, další se uskuteční v červnu.

Setkání se starostou u piva zavedla juniorská komise, která je na rozdíl od jiných měst složená z vysokoškoláků a středoškoláků. „Radní nás berou vážně a věci se díky tomu hýbou,“ váží si poměrů předseda komise Jakub Jan Fiala.

Na seznamu má spolu s kolegy řadu dalších vylepšení, mezi nimi projekt Kadaňská karta. „Ten je momentálně naší prioritou. Je to kartička plná výhod pro Kadaňáky, její držitelé budou mít možnost chodit na kulturní akce a památky se slevou či zdarma. Současně je to něco, co propojí městské akce s nabídkou místních živnostníků,“ dodal.

Materiál chce juniorská komise předložit radě v dubnu, pokud dostane zelenou, mohl by se rozjet od ledna příštího roku.