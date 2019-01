Ústecký kraj - Na některých stadionech vám brusle nabrousí, případně i zapůjčí.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Redakce

Po celém dni v sedavém zaměstnání je troška pohybu doslova nutností. Své o tom ví kamarádky Andrea Vernerová a Zuzana Dvořáková, které tráví více než osm hodin denně u počítače v kanceláři. Bývalé studentky ústecké univerzity si v zimním období jako sportovního koníčka vybraly bruslení. Na výběr mají četné zimní plochy po celém kraji, doslova za pár korun.

„Nejvíc mě na tom baví, že je to jednoduché. Na rovném povrchu to zvládne i člověk, který není sportovně zdatný,“ říká Zuzka, která nejčastěji chodí na stadion do Chomutova. Tady si lidé užívají bruslení na tréninkové ploše v úterý a o víkendu.

„Občas máme mimořádné akce, kdy se bruslení zruší třeba kvůli hokejovému utkání, ale snažíme se o to co nejméně,“ říká vedoucí stadionu Otto Štelcich s tím, že aktuální přehled má stadion na webových stránkách.

Cena vstupného je jednotná pro děti i dospělé, a to 42 korun na hodinu. Při silvestrovském bruslení se na ploše sešly více než tři stovky lidí. „Ideální pro pohodové bruslení je 100 až 200 lidí. Když jich je více, tak kvalita ledu už není vždy stoprocentní,“ popisuje Štelcich.

Jaké brusle si koupit v obchodě?

Pánské zimní brusle (kanady) musí nohu pevně držet, ale ne ji příliš svírat. Mají pevnou špičku. Bota je nad nožem brusle snížená, zadní část zvýšená. Nože pánské brusle jsou oproti dámským mírně zakulacené a bez zoubků. Levnější modely mají nože z karbonové oceli, ty lepší z nerez oceli.

Dámské zimní brusle (krasobrusle) mají vepředu zoubky kvůli výrazně jinému stylu bruslení.

Většina dětských bruslí se vyznačuje plastovým skeletem a roztahovacím systémem, který umožňuje zvětšit brusli až o čtyři čísla, takže roste s dítětem.

Zdroj: verejne-brusleni.info

Veřejné bruslení třikrát týdně organizují také v Kalich aréně v Litoměřicích. Navíc pro děti od 4 do 8 let tady připravili každou sobotu a neděli od 8 do 9 hodin kurz bruslení. Lekce vyjde na 40 korun. „V průměru chodí 60 až 90 dětí. Rodiče je nemusí dopředu hlásit, kdo přijde, ten se může zúčastnit. Je sice lepší, když dítě chodí pravidelně, protože lekcí je zhruba 15, ale někdo se chce přijít třeba jen zdokonalit, takže jsme to neomezovali,“ vysvětluje ředitel Městských sportovních zařízení Litoměřice Jaromír Tvrzník. Kurzy běží až do 10. března. Rodiče by na ně svou ratolest měli dobře vybavit, a to jak bruslemi, tak přilbou a rukavicemi.

Nemáte brusle? Stačí si je půjčit

Na mnoha místech v kraji nabízí provozovatelé rovněž půjčení bruslí. Jako třeba v Ústí nad Labem, kde se na zimním stadionu bruslí každou neděli od 17.30 do 19 hodin. Při zapůjčení bruslí je nutné složit vratnou zálohu ve výši 300 korun, samotné půjčovné na hodinu a půl vyjde dospělého na 30 korun. „Návštěvník je z hygienických důvodů povinen užít vlastní čisté ponožky. Náš zaměstnanec brusle po jejich vrácení řádně očistí a ošetří antibakteriálním deodorantem,“ uvádí provozovatelé.

Podobně postupují také v Rumburku, ovšem tady mají službu zcela zdarma. „Půjčovnu bruslí jsme zavedli nově. Jde o fundus starých bruslí, o které se staráme. Nic za to nevybíráme, kdo přijde, tak si je půjčí,“ říká ředitel Správy rumburských areálů sportu Petr Voldřich.

Jako jeden z mála stadionů nabízí Rumburk bruslení téměř celý týden v pracovní dny odpoledne, v sobotu zase dopoledne. Za hodinu bruslení zaplatí dospělý 30 korun, důchodce a děti 20 korun. „Za 50 korun je u nás také možnost nechat si brusle nabrousit,“ doplňuje Voldřich.

Ani malé obce nezůstávají s ledovým skotačením pozadu. Třeba v obci Povrly mezi Ústím nad Labem a Děčínem chodí na zdejší stadion pod širým nebem každou středu a pátek od 17 do 19 hodin desítky lidí. „Otevřeno máme také v neděli od 10 do 12 hodin. Led si mohou pronajmout též soukromníci, třeba když si jdou zahrát hokej,“ líčí obsluha plochy Ondřej Páral. Další místo pro budoucí Jaromíry Jágry, krasobruslařské hvězdy i příležitostné sportovce najdou zájemci netradičně v nákupní zóně, konkrétně u teplické Olympie. Zdejší Ice arena o velikosti 600 m² prodloužila provoz až do 4. února. Časový harmonogram zůstává stejný, bruslí se tady každý den od 8.30 do 21 hodin. Plocha je ozvučená, osvětlená, návštěvníkům je k dispozici občerstvení i půjčovna bruslí. „Ve vybrané časy vám v půjčovně brusle i nabrousí,“ vzkazují provozovatelé.

V lednu bylo v minulých letech běžné, že se v Ústeckém kraji bruslilo i na rybnících. Měření tloušťky ledu zajišťují policisté, údaje následně uveřejňují na webových stránkách. Kvůli teplotám nad nulou však zatím není žádný rybník v Ústeckém kraji k bruslení vhodný.