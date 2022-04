Řetězec se zatím k možnému bourání nevyjadřuje. „V budoucnu bychom rádi v místě původní prodejny ve Wolkerově ulici postavili novou moderní, komfortní a ekologickou prodejnu, optimalizovali provoz a uspořádání parkoviště,“ říká k širším plánům mluvčí společnosti Tomáš Myler. „Záměr komunikujeme s městem Chomutov, nacházíme se v rané fázi jednání, proto není v současné době možné poskytnut bližší informace,“ doplňuje.

Domy nejsou památkově chráněné. Patří ale k jedněm z mála, které přestály masivní demolice ve Wolkerově a Nádražní ulici, proto zpráva o jejich možném konci pobouřila řadu Chomutovanů.

„Jsou poslední v téhle ulici a vypadají dobře, takže mi není jasné, proč by se měly demolovat,“ vadí Petru Šnajberkovi. „Zvlášť jestli tu místo nich bude asfaltová poušť,“ míní.

„Je to už podruhé, co přijdeme o lípu,“ poznamenává Renata Nováková v narážce na téměř dvacet let starou událost. Tenkrát neznámý pachatel pokácel osmdesát let starý strom, který bránil výhledu na reklamní poutač u chomutovského supermarketu. K podobným excesům tenkrát docházelo u prodejen Lidlu také v dalších městech. Událost v Chomutově dodnes připomíná socha Kořeny.

Kvůli domům ve Wolkerově ulici se někteří Chomutované na sociálních sítích zostra pouštějí do vedení města. To však upozorňuje, že se záměrem nemá nic společného. Demoliční výměr vydává stavební úřad, který je součástí státní správy, nikoli samosprávy.

„Jedná se o soukromé nemovitosti, město není účastníkem řízení pro demoliční výměr a nemá, jak to celé zastavit,“ upozorňuje náměstek primátora David Dinda (Nový sever). „Jediný nástroj, který má a chystá se ho důrazně uplatnit, je územní plán. Ať už chce v daném místě Lidl dělat cokoli, podle územního plánu není možné, aby šlo o prosté parkoviště,“ zdůrazňuje.

Mezi vedením města a společností proběhlo jednání, na němž obě strany diskutovaly o svém pohledu na věc a přislíbily si, že se budou alespoň v základní míře informovat.

„Ač nejsme formálně účastníky řízení, rádi bychom u toho nějakým způsobem byli,“ potvrzuje primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO). „Záměrem Lidlu je řešit zkapacitnění parkoviště, na to ale namítáme, že plánujeme stěhování hlavního nádraží blíže do centra k autobusovému nádraží a řešíme i celkovou vizibilitu prostoru. Chceme, aby měl výsledek přínos pro naše občany,“ dodává.