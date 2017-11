Lidi pro Nexen seženeme, nabídneme dobré podmínky, říká manažer

Žatecko /ROZHOVOR/ - Manažer Nexenu Petr Pospíšil nemá z přesycenosti pracovního trhu obavy. V rozhovoru pro Deník hovořil nejen o plánech, jak získat potřebné zaměstnance.

Manažer Nexenu Petr Pospíšil, vizualizace závodu Nexen u Žatce a probíhající stavbaFoto: Jan Branč, SPZ Triangle a Deník/Petr Kinšt, koláž: Deník

Výstavba obří továrny jihokorejské společnosti Nexen v průmyslové zóně Triangle u Žatce je v plném proudu. První pneumatiky má vyrobit zhruba za rok. Tým, který její výstavbu zajišťuje, se nedávno přestěhoval z Prahy do Žatce. „Abychom byli u velké stavby co nejblíž,“ říká Petr Pospíšil, ředitel pro vnější vztahy společnosti Nexen.

Jak výstavba v zóně Triangle probíhá, narazili jste na nějaké zásadní potíže?

K určitým problémům došlo, obtíže jsou ale úměrné velikosti stavby. S potížemi jsme se srovnali. Platí, že chceme stavbu dokončit v příštím roce a v jeho druhé polovině zahájit výrobu.

Co stavbu komplikuje?

Šlo spíš o problémy v přípravě stavby. Česká legislativa není přizpůsobená na tak velké projekty. Například český stavební zákon určuje některé lhůty a procesy, které jsou nastavené na menší stavby. Pro tak rozsáhlý projekt, jako je stavba Nexenu u Žatce, není legislativa vhodně uzpůsobená. Lhůty a procesy se pak hodně protahují.

Platí stále, že v továrně u Žatce zaměstnáte 1500 lidí?

Nexen v České republice v současné době zaměstnává kolem 70 lidí. Do konce příštího roku bychom chtěli zaměstnat až 500 lidí, abychom mohli spustit plnohodnotnou výrobu. Náš projekt je rozdělený na dvě etapy. Na konci té druhé, kdy se výroba zdvojnásobí na 31 tisíc pneumatik denně, bychom měli zaměstnávat až 1500 lidí.

Nezaměstnanost v regionu je na minimu, myslíte si, že seženete tolik lidí?

Ano. Kdybychom se báli, že pozice neobsadíme, tak bychom projekt nemohli realizovat. My víme, jaká je situace na trhu práce. Musíme udělat vše pro to, abychom pozice zvládli obsadit. Je třeba lidem nabídnout takové podmínky, abychom byli na trhu práce konkurenceschopní.

Slavnostní zahájení stavby továrny v roce 2015:

Některé firmy v kraji mají už dnes velký problém sehnat lidi. A říkají, že až přijde Nexen, situace pro ně bude ještě horší.

Trh práce se neustále mění. Přicházejí na něj nové firmy. Každá společnost musí nabídnout svým zaměstnancům takové podmínky, aby si je dokázala udržet. Případně, aby je dokázala sehnat. Je to na rozhodnutí každé firmy, jak bude na trhu práce o své zaměstnance bojovat.

Kdy spustíte nábor operátorů, tedy dělníků přímo do výroby?

V současné době nabíráme zaměstnance do celé řady oblastí. Seznam volných pozic je na našich internetových stránkách. Jde o místa z oborů kvalita výroby, výzkum a vývoj nebo výrobní technologie. Operátory začneme nabírat půl roku před zahájením výroby, tedy někdy v první polovině příštího roku.

Nedávno jste přestěhovali kanceláře do Žatce. Proč zrovna sem, proč ne třeba do Chomutova nebo Mostu?

Při rozhodování pro nás byl Žatec volbou číslo jedna. Je nejblíž k továrně, sídlí tady stavební úřad, v Žatci jsme blíž všem dotčeným orgánům státní správy. Město se stalo naším partnerským městem, už třikrát jsme třeba podpořili žateckou Dočesnou. V Žatci máme dočasné kanceláře, jakmile se dostaví administrativní část továrny v zóně Triangle, přestěhujeme se tam.

Jak se vám dojíždí denně z Prahy do Žatce?

Ne úplně lehce. Doprava z Žatce do Prahy je komplikovaná. Dostavba dálnice D7 je pro nás stěžejní. Potřebujeme dálnici co nejdřív, po zahájení výroby budeme trasu na Prahu hodně využívat. I proto plně podporujeme aktivity starostů měst a obcí na trase D7 pod taktovkou starosty Loun Radovana Šabaty za dostavbu D7.

Jak se vám líbí v Žatci?

Je to hezké město. Po každém obědě si uděláme s kolegy čas na procházku a poznáváme ho. Je tady mnoho zajímavých míst.

Finančně podporujete žateckou Dočesnou a také spolek Ekologické centrum Žatec. Podpoříte i další?

S Ekologickým centrem jsme se dohodli na podpoře konkrétních projektů. Zapadá to do smýšlení naší společnosti. Snažíme se vždy chovat ekologicky a to chceme razit i v České republice. Po spuštění výroby jsme připraveni podpořit i další organizace, které jsou schopné nabídnout smysluplný projekt. Přemýšlíme, jakým způsobem a na jakém základě bychom mohli tyto subjekty podpořit. Nyní je pro nás ale priorita dostavba továrny. Pak si určíme strategii podpory regionu. Jaké subjekty a jakým způsobem podpoříme. Musí to mít nějaký smysl, logiku, nelze podpořit samozřejmě všechny.

Podporujete hokejisty extraligové Mladé Boleslavi. Proč ne třeba hokejisty Pirátů Chomutov nebo fotbalisty Slavoje Žatec?

Nexen Tire je sponzorem hokejového klubu Mladá Boleslav. Podpora byla dohodnuta ještě před tím, než jsme začali stavět továrnu u Žatce. Šlo řekněme o strategické rozhodnutí obchodního charakteru. Mohu však slíbit, že se zaměříme na podporu místních sportovních klubů a kulturních spolků. Až se rozběhne výroba, budeme se moci více věnovat podpoře regionu a jistě zde najdeme i vhodné partnery, se kterými bychom mohli spolupracovat.

Nexen Tire Jihokorejská společnost Nexen Tire patří mezi nejvýznamnější světové výrobce pneumatik. Vůbec první výrobní závod Nexen Tire mimo asijský kontinent vzniká v ČR – v průmyslové zóně Triangle u Žatce. Výstavba továrny začala letos, spuštění výroby je v plánu ve druhé polovině roku 2018.



Investice do žatecké továrny má dosáhnout 22 miliard korun, zaměstná až 1500 lidí. Jde o historicky třetí největší zahraniční investici v ČR. Nexen koupil pozemek o rozloze 65 hektarů. Hlavní tovární hala bude 850 metrů dlouhá, 300 metrů široká a 15 metrů vysoká.