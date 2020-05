Od poloviny března zůstávají hraniční přechody až na výjimky uzavřené. Obyvatelům v pohraničí se tím nekomplikují jen nákupy u sousedů v Německu a dojíždění do práce za „čárou“, stěžují si i na zvýšený dohled policie. Často prý kontroluje doklady i důvody, proč se v místech pohybují.

Policie uzavřela cedulí zákaz vjezdu v obou směrech průjezd mezi silnicí č. 7 u hraničního přechodu Hora Sv. Šebestiána a silnicí č. 25211 vedoucí do obcí Načetín a Kalek. Za Kalkem, před německými hranicemi, jsou na konci silnice betonové zátarasy. Lidé, kteří sem jezdí z měst na chalupy, někdy narazí na policejní hlídku, která je neoblomná. „Chtěli po mě občanku. Viděli, že jsem z Chomutova, a nedovolili mi projet, přestože tam mám chalupu. Asi mi nevěřili a mysleli si, že chci přejít hranice,“ divil se Pavel Klubko z Chomutova. Řidiči pak musí auto otočit a udělat si dlouhou zajížďku přes objízdné trasy.

Kontrole se někdy nevyhnou ani ti s trvalým bydlištěm v obci, kteří mají vjezd povolený. „My z Načetína přijet můžeme, ale taky je tam někdy takový orgán, že nás nechce pustit. I když se prokážeme, že tam bydlíme,“ zmínil na sociálních sítích Tomáš Herný.

Někteří diskutující si také stěžují, že ačkoli se nenacházeli přímo na hraničním přechodu, narazili po cestách v pohraničí na hlídku, která je zastavila a chtěla po nich legitimaci. Kontroly policie nevylučuje. „Na tato místa je ve zvýšené míře zaměřena obchůzková činnost policistů v souvislosti s omezujícími opatřeními na hranicích,“ potvrdila mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská.

„Je možné, že v některých případech byl od osob zjišťován účel cesty v závislosti na místě, času a účelu prováděné kontroly,“ dodala Glogovská.

Policisté provádějí kontroly po celé délce vnitřních hranic České republiky a mají podle vyjádření policie pravomoc vykázat osoby z místa střežení, tedy z blízkosti státní hranice.

Lidem se to příliš nepozdává a přirovnávají opatření k situaci za minulého režimu. „Přehánějí to. Nevěřím, že by si někdo troufl mít oplétačky s policií pro jogurty a salám. Dostali pravomoci, tak je využívají ke kontrole lidí,“ nebrala si servítky Jaroslava Strýcová.

Činnost policie však neopodstatněná není. Pokusy přejít uzavřené hranice na Chomutovsku už byly. „Od vyhlášení nouzového stavu jsme v rámci Chomutovska zaevidovali tři případy nedovoleného překročení státních hranic. Ve všech případech šlo o české občany, kteří překročili státní hranici ze Spolkové republiky Německo do České republiky,“ poukázala mluvčí policie Miroslava Glogovská. Všechny přestupky se řeší ve správním řízení.

Proti uzavřeným hranicím se na mnoha místech republiky sepisují petice. Například petici za otevření hraničního přechodu Dolní Poustevna – Sebnitz inicioval i starosta obce Dolní Poustevny na Děčínsku. Hájil zejména zájmy pendlerů a podniků na obou stranách hranice, pro které jsou přejezdy existenční nutnost.

Petice byla úspěšná, v pondělí se hraniční přechod otevře.