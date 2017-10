Lidé v kraji hladovějí po bytech. Je jich nedostatek a cena stoupá

Ústecký kraj, Chomutovsko - Lidé opouštějí sídliště, kde byty skupují investoři, a snaží se koupit sousedství slušných lidí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

Kdo prodává byt, vydělá. Kdo chce koupit, zřejmě bude hledat měsíce a přihazovat další tisíce. Volných bytů k prodeji je napříč krajem málo a tak jejich cena stoupá.

„Jen za poslední rok narostly ceny bytů v lepších oblastech o deset až patnáct procent,“ potvrdil trend majitel chomutovské realitní kanceláře RE/MAX 4 you Pavel Hassman. „Bohužel o kvalitní byty je například v Chomutově nouze, v Žatci nejsou byty na prodej skoro vůbec, takže se tam prodávají i ty, které by se dříve prodat nedaly. Je to kvůli průmyslové zóně Triangle, kde byty kupují jako investici a pronajímají je,“ vysvětlil Hassman. „Ti lidé po nich doslova šílí!“ je přesvědčený.

Že takřka není co prodávat shodně potvrzují realitní makléři v Mostě, Ústí nad Labem a dalších městech Ústeckého kraje. „Tuto situaci můžeme potvrdit,“ prohlásila makléřka z ústecké RE/MAX Vision Michaela Vojnarová.

Případní kupci hladovějí především po bytech v dobrých lokalitách, kde je klid a slušní sousedé. A neváhají si za ně připlatit. V Mostě mají zájem o bydlení pod nemocnicí, v takzvaných Dvoustovkách a Třístovkách a v ulici Fibichova, kde je cihlová zástavba. „Zájem mají hlavně o byty o velikosti 2+1 s balkónem nebo lodžií. Pokud byl v původním stavu, bylo možné koupit takový v roce 2006 za dvě stě tisíc. Za dva roky měl cenu 450 tisíc a dnes je na 350 tisících,“ popsal cenový vývoj Petr Dolejš z mostecké IQ reality.

Tři období zdražování nemovitostí V České republice se tempo růstu cen bytů zvýšilo od roku 2000 třikrát. Poprvé spolu se vstupem do Evropské unie, podruhé v roce 2008 v souvislosti s realitním boomem. Poslední fáze růstu odstartovala před třemi lety. Nejlevnější byty se prodávají v Ústeckém kraji. Přesto se podle informací Českého statistického úřadu i jejich cena v letech 2000 až 2015 zvedla v průměru o 52 procent.

V Chomutově platí za lepší adresu centrum, Horní Ves, Zadní Vinohrady a začátek sídliště Březenecká. „Tam koupíte v mých očích byty i hodně nad cenou,“ okomentovala vedoucí realitní společnosti chomutovské Reality IQ Lenka Tlustá. „Například můj kolega, přestože je z realitní branže, hledal byt na Horní Vsi půl roku a nakonec koupil 4+1 ve výškovém paneláku a v původním stavu za 860 tisíc,“ ilustrovala situaci, která se velmi blíží cenovému boomu na trhu s byty v roce 2008.

Zájem o koupi bytu ale nemíjí ani horší adresy. V Ústí k nim patří Mojžíř, Předlice, Neštěmice a také nikterak výstavní Krásné Březno. V Mostě Stovka u třídy Budovatelů a také věžáky v ulici M. G. Dobnera. V Chomutově je horší bydlení na sídlištích od Březenecké až po Jirkov. Přesto je o tyto byty zájem, a to především mezi investory, kteří je pořizují, aby je pronajímali. „Jsou ochotni zaplatit i vyšší ceny, například 400 až 500 tisíc, protože mají pro tyto byty větší návratnost, než v Praze,“ uvedla realitní makléřka Lenka Tlustá. „Dokonce máme investory, kteří by byli ochotni koupit v Jirkově celé paneláky v ulici Osvobození. Míváme deset až patnáct investorů, takže se nabízené byty rovnou prodávají, ani se nedostanou do inzerce,“ dodala.

V Ústí nad Labem údajně lidé vyhledávají pro koupi bytu lokality jako je Klíše, Všebořice a Severní Terasa. „Například prodejní cena bytu 1+1 ve standardním stavu na žádaném sídlišti Severní Terasa byla před rokem 450 tisíc, nyní by se prodal za přibližně 520 tisíc,“ uvedla Michaela Vojnarová z ústecké společnosti RE/MAX Vision. Přesto nejžádanějším bytem v Ústí je podle jejích zkušeností byt se třemi i více pokoji v cihlové zástavbě a na dobré adrese. „Dnes taková nemovitost stojí milion tři sta tisíc, před rokem to bylo devět set tisíc,“ dodala.

V Chomutově je možné koupit byt 2+1 na dobrém místě, po rekonstrukci a o výměře 55 metrů čtverečních za 650 tisíc korun, v Žatci je to 850 tisíc i více.

Ještě před šesti lety měli lidé zájem o byt v osobním vlastnictví. S tím jak se kvůli byznysu s chudobou horší situace na sídlištích, se je snaží opustit i za tu cenu, že půjdou do podnájmu. „Říkáme jim prémioví nájemníci,“ potvrdil Dolejš. „Zvyšuje se také zájem o bydlení v družstevních domech, protože je v nich větší pořádek,“ doplnil.