Severní Čechy /INFOGRAFIKA/ - Vyvarujte se zbytečných problémů při odbavení, apelují na začátku dovolenkové sezony zástupci pražského letiště.

Místo radosti z nadcházející dovolené stres a „vyvolávání“ letištním rozhlasem. Takové krušné chvilky pravidelně zažívají na pražském letišti lidé, kteří omylem či z neznalosti zabalí do zavazadel zakázané věci.

Zatímco dříve byly hlavním strašákem „tekutiny“, nyní se letištní obsluha čím dál častěji setkává s nevhodným balením elektroniky, především všech zařízení, jejichž součástí jsou lithiové baterie. Tedy dobíjecí akumulátory, které jsou dnes například v noteboocích, tabletech, powerbankách, náhradních bateriích, ale i v populárních elektronických cigaretách.

Lidé je balí do zapsaných zavazadel, která se „posílají dolů“ do letadla. Správně ale elektronika s touto baterií musí být v kabinovém zavazadle. Lithiové baterie mohou samy explodovat. A v nákladním prostoru letadla by i malý požár způsobil fatální problém.

„Používání lithiových baterií je stále častější a rizikovější s tím, jak vzrůstá množství osobní elektroniky,“ popisuje Kateřina Pavlíková, tisková mluvčí společnosti Czech Airlines Handling, která zajišťuje veškerá zavazadla na Letišti Václava Havla v Praze. Přesnou statistiku „problémových kufrů“ si pražské letiště nevede, ale jejich počet logicky roste.

Nepříjemné je to pro majitele zavazadla. Pokud obsluha „dole“ zjistí, že v již odbaveném kufru je zmíněná elektronika, musí majitel zpět ke kufru, aby zmíněnou věc vyndal a vzal na palubu. Jestliže to nestihne, nebo se na výzvu nedostaví, hrozí mu, že zmešká odlet nebo bude posádkou letadla vyloučen z přepravy.