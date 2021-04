Lidé nosí venku roušky stále méně. Někteří provinilci platili i tisícové pokuty

Ochota lidí nosit roušky nebo respirátory klesá. Zatímco v obchodech nebo hromadné dopravě to dodržuje téměř každý, venku povinnost mít zakrytá ústa a nos ochranným prostředkem mnozí porušují. A to stále častěji. Takovou zkušenost mají ředitelé městských policií na severu Čech. Strážníci se snaží hříšníkům domluvit, pokud to nepomáhá, padají pokuty.

Lidé a roušky. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Vladimír Pryček

„Ve vnitřních prostorech s nošením ochranných prostředků téměř žádný problém není, 99 procent lidí to dodržuje. Venku ale už téměř nikdo, zvláště v našich rekreačních zónách,“ sdělil ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol. „V poslední době je to masivní jev, nedá se to moc dobře řešit,“ dodal. Také v Chomutově drtivá většina lidí ve vnitřních prostorech nařízení dodržuje, venku to je ale podstatně horší. Podle ředitele tamní městské policie Tomáše Doudy tento nešvar přináší hlavně shlukování mládeže. „Stále víc lidí se s našimi strážníky dohaduje o tom, proč roušky nenosí, rebelují. Nedomyslí ale následky svého chování, vytrácí se respekt a pokora ke svému zdraví i zdraví ostatních,“ přiblížil další zkušenost chomutovských strážníků. Íááá, vítá v Chomutově nový miniaturní oslík. V Ústí mávají tučňáci už z dálky Přečíst článek › Podle ředitele lounské městské policie Radka Baláše se počty lidí bez ochrany úst a nosu zvyšují hlavně při teplém počasí. „To se pak ve větších počtech venku objevují problematické skupiny, které nařízení nedodržují,“ zmínil. Rovněž v Žatci v poslední době zaznamenali víc lidí bez adekvátní ochrany nosu a úst. „Případů přibývá. Jsou lidé, kteří roušku zapomenou, někteří si ji venku sundají, aby se jim lépe dýchalo, ale najdou se i tací, kteří ji nosit odmítají,“ popsal ředitel Městské policie Žatec Miroslav Solar. Tamní strážníci řešili letos 655 prohřešků v souvislosti s pandemickými nařízeními, o roušky se jednalo ve 422 případech. Povinnost mít zakrytá ústa i nos respirátorem či jiným stanoveným ochranným prostředkem na zastavěném území obcí a měst platí stále, i přes pondělní částečné rozvolnění opatření. Když vyrazíte do přírody, roušku mít nemusíte jen v případě, pokud jste tam sami nebo se členy své domácnosti. Chtěl bych vyrábět klobásy. Bez divadla můžu jen psát, říká herec Tomáš Měcháček Přečíst článek › Velkou část prohřešků proti tomuto nařízení řeší strážníci domluvou. „Většina lidí si po upozornění ochranu úst a nosu nasadí. Pokud odmítnou, přichází sankce. Hodně se přihlíží k tomu, zda dotyčný nařízení porušuje opakovaně,“ shodli se ředitelé městských policií. V Mostě udělili kvůli nenošení ochrany úst a nosu nejvyšší pokutu pět tisíc korun. Šlo o opakovaný případ jednoho a téže cestujícího městské hromadné dopravy. V Žatci dosud nejvyšší pokutu dostal 16letý mladík, a to tři tisíce korun. V Lounech tento pátek padly dvě tisícikorunové sankce. Dotyční neměli ochranu na ulici, kde se pohybovali jiní lidé.

