„Po večerech mi volá plno lidí z vesnice,“ připustila s úsměvem záchranářka. Ozývají se, když si dítě při pádu ošklivě rozbije ret, i ve skutečně závažných situacích.

Ve svém volnu například zasahovala, když nedaleko jejího domu srazil cyklista staršího pána na kole. Jak se brzy ukázalo, šlo o život. Muž si totiž pádem přes řídítka natrhl tlusté střevo, pohmoždil játra a zlomil tři žebra.

„Byla jsem doma a slyšela, jak někdo strašně naříká bolestí. Nedalo mi to a vyšla jsem na ulici,“ popsala záchranářka. Spatřila ženu v helmě, která se snažila pomoct manželovi na zemi. Obratem přivolala sanitu, napíchla muži žílu, aby ho připravila na podání léků a posléze přivolávala ještě záchranářský vrtulník.

„Šlo o minuty, tento případ měl naštěstí ale dobrý konec. Byla jsem opravdu naštvaná na člověka, který toho pána srazil, protože odjel. Na žádost o pomoc jeho manželce odsekl: když sám spadl, ať se také sám zvedne,“ nechápe ani dodatečně pohnutky cyklisty.

Zdroj: DeníkPři další příležitosti zachraňovala život dalšímu jezdci, kterého na Černém mostě u Jirkova srazil autobus. „Tenkrát mi musel pomáhat manžel. Byl tím otřesený, protože šlo opravdu o těžké poranění s traumatem hlavy, zlomeninami a velkým krvácením,“ dodala záchranářka.

Věra Prátová měla od dětství touhu pomáhat. Přála si pracovat jako zdravotní sestra, což si také splnila. Záchranářkou se stala poté, co prošla veškerá chirurgická oddělení včetně jednotky intenzivní péče, a dostavil se pocit, že by měla svou cestu změnit. Už je to osmnáct let.

„Musím říct, že toho vůbec nelituji. Mám pocit, že je práce záchranáře to, co jsem vždy chtěla dělat. Vážím si toho, že můžu ovlivňovat běh života pozitivním směrem,“ cení si na svém povolání. Po celou dobu pracuje pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje se základnou v chomutovské nemocnici. Od května ji povede.

Zásahy zažila na nejrůznějších místech: v továrnách, kuchyních, řeznických provozovnách, na ulici i v bytech. Za covidu se snažila odlehčit situaci sobě i pacientům tím, že si na respirátor přimalovávala smajlíka nebo květinu. „Pomáhalo to, lidé na to reagovali,“ zmínila záchranářka.

Nejlepší způsob, jak se jí daří odreagovat od náročné práce, která vyžaduje rychlou akci, pevné nervy a naprostou profesionalitu, je v tichu domova. „Když přijdu domů, mám ráda klid. Nepouštím televizi ani rádio, ráda ale sáhnu po knížce,“ dodala s úsměvem. Její domácí oázu klidu vyplňují kromě knih také sošky bílých andělů a vonné svíčky.