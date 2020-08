Zdroj: archiv Miroslava Růžka

Kdyby Česko bylo součástí Rakouska-Uherska, asi členové sboru zpívali rakousko-uherskou hymnu a uctívali by císaře jako svého panovníka. „Nikdy bych ale o sobě netvrdil, že jsem Rakušák. Narodil jsem se v Čechách a jsem na to hrdý, jsem hrdý na symbol českého lva, i když obdivuji staré Rakousko-Uhersko jako soustátí. V období Rakouska-Uherska je řada krásných věcí. Už jen ta noblesa jako taková. Proto jsme před deseti lety obnovili tradici ostrostřeleckých plesů, poprvé Jirkově a několik let už si také pronajímáme chomutovské divadlo. Ples zahajujeme střelbou do vzduchu, máme Rakousko-Uherskou vlajku a zpíváme tehdejší hymnu. Rakousko-Uhersko neoslavujeme, ale ctíme ho jako našeho předchůdce,“ uzavírá.