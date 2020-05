Povinnost nosit roušky platí od 18. března. Za necelé dva měsíce lidé v regionu spáchali přes 400 přestupků. „Policie řešila na územním obvodu Chomutov 416 přestupků v souvislosti s nenošením roušek,“ vypočítala mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská.

Některé přestupky zaznamenala policie sama při kontrolních činnostech, desítky případů ale policii nahlásili svědci.

Prezident Miloš Zeman podepsal na začátku týdne zákon, který umožňuje policistům na místě udělovat pokuty až do výše deseti tisíc korun. Na Chomutovsku ale nestačila padnout ani jedna. „Všech 416 přestupků půjde do správního řízení,“ vysvětlila mluvčí. „Novela zákona nebyla ještě v účinnosti,“ doplnila.

Nenošení roušky bylo často spojené s dalším prohřeškem proti nouzovému stavu a karanténě: se shlukováním a nedodržováním odstupu. „Nejčastěji se skupinky zdržovaly v okolí restaurací a parků,“ poznamenala mluvčí Glogovská.

Většina případů se vyřešila domluvou a s pochopením na obou stranách. Došlo ale i k několika incidentům, kdy bylo nutné vytáhnout pouta. Třeba v ulici Zahradní. Muže, který se pohyboval po ulici bez roušky, strážníci upozornili, že si musí zakrýt ústa. Roušku ale údajně muž neměl. „Hlídka mu tedy nabídla novou, ten ale odmítl spolupracovat a roušku si nechtěl nasadit,“ popsali případ strážníci. …strana 2

Po opakovaných výzvách a výstraze se muž rozrušil. „Kvůli jeho agresivnímu chování mu byla nasazena pouta. Následně byl převezen k ošetření, jelikož si stěžoval na bolest v obličejové části, ovšem ani obyčejný převoz se neobešel bez jeho vulgarit a slovního napadání,“ doplnili strážníci na svém Facebooku. Agresor nakonec skončil na policii, kde se ukázalo, že za incidentem nejspíš nestojí ani tak nechuť k nenošení roušky, jako alkohol. Bylo mu zjištěno 1,7 promile.

Na uvolnění režimu a možnost sundat roušku alespoň na veřejnosti se lidé těší. „S přibývajícími teplotami je to peklo. A považuji to i za nechutnost,“ svěřil se Vladimír Hrubý. „Dojdu si na zahrádku na oběd, dám si třeba vepřové výpečky. Je tam česnek. A pak zbytek dne mám ten česnek dýchat, to je šílenost“ kroutil hlavou Chomutovan.

Uleví se také alergikům. „Čekám na to jako na smilování. V dubnu a květnu kvetou pro alergiky nejhorší stromy. Neustále si v podstatě nechtěně do roušky utíráte nos. Jsem ráda, že to skončí, než začnou úplná vedra,“ řekla Zdenka Hromasová.