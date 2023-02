„Je to dobré, využívám box poměrně často. Nemusím čekat na kurýra přepravní společnosti nebo jet do Žatce na poštu,“ pochvalovala si Ilona Bryndová bydlící v malé vesničce Třeskonice u Liběšic, kde pracuje v základní škole.

Každé umístění se posuzuje individuálně

Box zásilkovny je umístěný před tamním obchodem s potravinami. „V Liběšicích box využívá hodně lidí, je to dobrá služba,“ potvrdil místní starosta Petr Valenta.

Využívání Z-boxů podle mluvčího Zásilkovny Kamila Chalupy záleží na geografické poloze a socioekonomické situaci v oblasti. „Například v obcích s mladším obyvatelstvem a obecně v ekonomicky silnějších oblastech nebo v menších obcích se zázemím velkých měst se Z-boxy provozovat vyplatí. Vždy ale situaci v dané lokalitě a místě posuzujeme individuálně,“ uvedl.

Z-box společnosti Zásilkovna před obchodem COOP v Liběšicích u Žatce.Zdroj: Deník/Petr Kinšt

Ve zmíněných Liběšicích mohou lidé využívat i služeb dalších přepravních společností. Tamní obchod COOP nabízí Balíkovnu České pošty a ParcelShop firmy PPL.

„Místní lidé to hodně využívají. Na rozdíl od Zásilkovny se takto dá objednat a doručit i objemnější zásilka, která se do Z-boxu nevejde,“ sdělila vedoucí obchodu COOP Martina Volfová.

Ten nabízí i další služby, díky kterým místní nemusí jezdit do města. Přes platební terminál obchodu například placení složenek či výběr hotovosti pomocí karty nebo třeba na pobočce České pošty partner výplatu důchodů.

Chtějí je i jinde

Liběšice patří mezi obce na pomezí Ústeckého a Středočeského kraje, podobné novinky lidé vítají všude. Například Z-boxy se objevily v Tuchořicích, Lipně, Hřivicích, Ročově nebo Domoušicích. Kde ho ale nemají, jsou Pnětluky. Spolu se spádovými Konětopy tam žije 360 obyvatel.

„Myslím, že by naši občané tuto službu uvítali, nebylo by špatné to tady mít. Žádná nabídka nám ale nepřišla,“ řekl starosta Pnětluk Ladislav Andrt.

„Stává se, že kurýr přepravní společnosti adresáta zásilky doma nezastihne, vyzvednutí z boxu by bylo asi pro mnohé jednodušší,“ dodal s tím, že například před Vánocemi bylo běžné, že kurýři nechávali zásilky pro lidi, které nezastihli doma, na obecním úřadě. „Já si nechávám objednané věci posílat do nedalekých Domoušic, kde box Zásilkovny je. Nikdy nevím, zda až dorazí kurýr, budu doma nebo na obecním úřadě. Takto to je pro mě jednodušší. Ještě jednodušší by bylo, kdybychom jej měli i my v Pnětlukách,“ popsal.