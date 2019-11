Únik od nekončícího zdražování nebo potvrzení, že je Česko popelnicí Evropy? Prodejny levných potravin budí vášně, přesto jich vzniká čím dál více. Nenajdete je na okrajových sídlištích, ale přímo v centrech města. Jako novou prodejnu v obchodním domě Central v Chomutově.

První zákazníky přivítaly levné potraviny v obchodním domě Central na začátku listopadu poté, co obchod nahradil pobočku sítě JIP. Zákazníci sem míří především s vidinou úspor. „Nákup, který obvykle provádím v supermarketu, mě tu vyjde i na třetinu,“ pochvaluje si zákazník seniorského věku. „V obchodech se zdražuje tolik, že mrkev s bramborem je jídlo pro bohaté. Tady si ještě připadám jako v normálním světě,“ doplňuje.

V sortimentu obchodů levných potravin najdeme všechno možné. Zakoupíte tu šampony nepříliš známých značek i limonády světově nejžádanějšího výrobce. Dokonce tu mají i čerstvé pečivo včetně koláčků. Nechybí ani potraviny ze zahraničí, jež sem lákají i zákazníky, kteří zatím na každou korunu nehledí. „Minulé Vánoce jsem tam našla balení značkového čaje, který jsem kupovala pouze v Anglii. Patří tam k vyhlášeným. Zásoba na měsíc stála necelou stokorunu,“ pochvaluje si obchod naproti chomutovskému autobusovému nádraží Helena Sýkorová. „Často jsem tam taky chodila na Milku. V českých obchodech je mazlavá, přeslazená. Tady chutnala jako kdysi, když jsem byla malá. Dováželi sem tabulky přímo z Rakouska, nemělo to ani český nápis,“ doplňuje Chomutovanka.

Způsobů, jakým podobné prodejny přicházejí k sortimentu je několik. „Většinou se jedná o potraviny s procházejícím datem záruky, kterým byl změněn obal výrobku, o zboží, které nebylo odebráno z důvodů nové cenové či marketingová strategie, nových právních předpisů nebo při ukončené výrobě či distribuci výrobku,“ popisuje Markéta Švancarová z Masarykovy univerzity v Brně ve své studii Prodejny se zlevněnými potravinami jako environmentální alternativa.

Právě datum spotřeby je to, co zákazníky na těchto obchodech odpuzuje nejvíce. Na sociálních sítích se objevují názory, které si vůči prodejnám neberou žádné servítky. „Tenhle póvl, co je vyřazený z prodeje, se tu prodává? Dobytci,“ horlí diskutující Martina T. pod příspěvkem o nové chomutovské prodejně. „Český prase všechno spase,“ připojuje se k ní mladá maminka z Klášterce. Podobné názory zaznívají snad v každém městě. „Nepochopím, jak mohou prodávat něco, co už je dávno prošlé. Já bych si ten lístek na infekční nekoupila ani zadarmo,“ odmítá vidinu úspor Litvínovanka Ludmila Hodinová. I v tomto městě se potraviny nekrčí v zapadlé uličce, ale přímo v centru.

Odborníci ale upozorňují, že jedovaté a bakteriemi kontaminované jídlo by se v obchodech, ani v těch s levným zbožím, nacházet nemělo. Lidé u zboží málokdy rozlišují datum minimální trvanlivosti a datum spotřeby, které je v hodnocení nezávadnosti klíčové. V prvním případě zákon prodej této kategorie výrobků nezakazuje. „Pokud jsou potraviny skladovány v příhodných podmínkách, je možné je po uplynutí data minimální trvanlivosti nejen jíst a pít, ale také prodávat s upozorněním, že datum minimální trvanlivosti už uplynulo,“ říká Hana Hoffmannová z časopisu dTest. Výrobky s prošlým datem spotřeby ale musí z regálů pryč. „Nepovažují se za bezpečné,“ dodává Hoffmanová.