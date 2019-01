Chomutov - Primátor připustil, že v letošní sezoně bude možná prodejní stánky provozovat ještě firma CV Relax.

Kamencové jezero. | Foto: Deník/ Jan Vraný

Může to vypadat jako paradox, ale klidně to tak může dopadnout. Přestože Kamencové jezero už převzalo do své správy město, na pronájmu prodejních stánků ještě může vydělávat předchozí nájemce. Zatím totiž stále patří jemu.

„Předávání majetku a jednání o ceně stále probíhá," vysvětlil primátor Chomutova Daniel Černý. „Takže dokud stánky neodkoupíme, budou v majetku firmy CV Relax a může je pronajímat," připustil. Zároveň však vyvrátil obavy, že by takhle bývalý nájemce mohl předávání protahovat několik let. „Stánky budou stát na našich pozemcích, takže pan Fojtík (majitel CV Relaxu pozn.red.) se bude jistě chtít domluvit," poznamenal.

Zastupitelé na pondělním zasedání oficiálně převedli areál Kamencového jezera pod zoopark. „Areály spolu sousedí, navíc zoopark má zkušenosti s tím, jak lákat a pracovat s návštěvníky, byla to logická volba," řekl k tomu první náměstek primátora Marian Bystroň. Větší diskuze se o tom nevedla, nikdo neprotestoval.

Přípravy na letošní sezonu už jsou v plném proudu, jedna firma opravuje boční mola, další vodní vlek a třetí vysává bahno ze dna u břehu směrem od Dřeváku. Areál už má správkyni, najímají se další zaměstnanci. Bude jich přes třicet.

Co ale většina natěšených Chomutováků řeší nejvíc, je vstupné. Vedení města už se nechalo slyšet, že bude pro letošek snížené. V pondělí však poprvé zazněla i konkrétní představa, přestože oficiálně ještě částky nejsou schválené. „Do městské rady jde návrh na cenu čtyřicet korun za dospělého a třicet korun za dítě do 15 let," prozradil druhý náměstek primátora Marek Hrabáč. Děti do pěti let by měly mít vstup zdarma. Ještě se ale uvažuje, zda ponechat pro bezplatný vstup zmíněnou věkovou hranici nebo se přiklonit k výškovému limitu (například 120 centimetrů).