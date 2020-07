Na obloze jsou obě během léta nápadně blízko u sebe a zároveň nedaleko stříbřitého pásu Mléčné dráhy. Taková situace znovu nastane až v roce 2079. U Jupitera je již malým dalekohledem možné pozorovat jeho čtyři Galileovské měsíce, u Saturnu potom jeho prstence.

Meteorický roj Perseidy

Nejoblíbenější kosmický „ohňostroj“ roku, meteorický roj Perseidy, nebude mít v letošním roce nejlepší podmínky kvůli svitu Měsíce. Přesto ale přinese možnost vidět opravdu jasné meteory ve větší četnosti. Nejlepším časem pro pozorování budou noci 11.–12. a 12–13. srpna od půlnoci do čtvrté hodiny ranní.

Prstencová planetární mlhovina M57

Je k vidění v souhvězdí Lyra a název nese podle svého tvaru.

Kulová hvězdokupa M13

Nalezneme ji v souhvězdí Herkula na severní obloze a je viditelná už malým dalekohledem.

Saturn i Jupiter: Astronomové lákají pod noční oblohu v Ústeckém kraji

Pozorování planet, jasné červencové komety C/ 2020 F3 nebo-li Neowise, a dalších objektů hvězdné oblohy si lidé mohou užívat na více místech regionu. Nejen v teplické hvězdárně, v době, kdy není přístupné mostecké planetárium, mohou zavítat také „na hvězdárnu“ do Chomutova. Její oblibu dokazují příznivci, kteří při některých příležitostech dorazili i v počtu dvou set.

„Hvězdárna“ je louka poblíž centra města, kde by členové Astronomické společnosti Chomutov rádi vystavěli skutečnou hvězdárnu, zatím tam alespoň pořádají veřejná pozorování. „Zjistili jsme, že je to ideální místo. Je blízko středu města, je snadno dostupné a přitom je odsud vidět celá nebeská sféra, aniž by do očí svítil nějaký světelný zdroj,“ popsal člen společnosti a dlouholetý učitel fyziky Jaroslav Landa.

Nejbližší veřejné pozorování chomutovští astronomové výjimečně přesunou do Suchdola, kam zvou 25. července od 20 hodin i veřejnost. Pozorovatelna bude na louce u koní na konci vesnice.

„Sledovat budeme planety Jupiter a Saturn včetně jejich největších měsíců nedaleko Mléčné dráhy, což je pěkné astronomicky a je to i fotogenické,“ přiblížil Landa. „Naší pozornosti neunikne ani Mars, kdo vydrží do rána, uvidí i Jitřenku – Venuši a navíc nám to zpříjemňuje nádherná kometa Neowise, která bude viditelná až do začátku srpna,“ doplnil.

„Na hvězdárně“ v Chomutově, která je u bývalého kina Oka v Lipské ulici, pak budou v týdnu od 10. Do 15. srpna sledovat kometární meteorický roj Perseid. Na akcích pro veřejnost chomutovští astronomové propůjčují mimo jiné zrcadlový dalekohled o průměru 150 milimetrů, který pojmenovali podle slavného chomutovského rodáka František Josef Gerstner.