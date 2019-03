Tábor, kde si děti vyzkoušejí práci filmařů a sklidí keramické Oscary. „Příměsťák“ s paintballem, únikovou hrou, bowlingem a další, jež táborníky naučí kydat hnůj a starat se o kozy, krávy a včely. Nabídka pobytových a příměstských táborů na Chomutovsku je nepřeberná, místa ale rychle mizí.

Například chomutovský Domeček měl letní pobytový tábor v Zásadě u Kadaně rozebraný do dvou týdnů, a tak přijímá už jen náhradníky. Rodiče, kteří ale chtějí přes léto zabavit ratolesti, mohou využít šesti příměstských táborů.

„Velký zájem je o Dobrodružný týden a 4teens určený pro děti od 11 do 16 let. Ty budou rychle pryč,“ je přesvědčený Radoslav Malarik, který je pověřený vedením. První děti protáhne Bezručovým údolím, Kadaní s jejím muzeem čarodějnic a zavede je do Perštejna. Druhý nabídne zážitky při laserové hře, v lanovém centru či únikové hře.

Na programu jsou také příměstské tábory s názvem Týden plný výletů, Výlety a výšlapy a Kreativní týden.

Letní prázdniny otevře pobyt na farmě, kde děti zjistí, jak opečovávat psy, kočky, husy, slepice, krávy, kozy a včely. Vyzkoušejí si krmení, sekání a sušení trávy a drobné opravy výběhů. Vše zábavnou formou. „Je to farma, kterou mám doma v Drmalech,“ prozradil s úsměvem šéf Domečku a farmář v jedné osobě.

„U nás se vše řídí podle zvířat, takže děti učíme, jak se k nim mají chovat. Když zapomenou, zvířata je rychle vychovají, zvlášť kozy,“ dodal. Právě v tomto příměstském táboře už jsou ale místa rozebraná.

Místa rychle mizí i v Klášterci

Všechny tři turnusy příměstského tábora má stále otevřené klášterecký Volňásek. „Vyhodili jsme první informace teprve včera, takže nejsou ještě obsazené. Místa se ale rychle plní,“ upozornila pedagožka volného času Andrea Mokrišová. „Protože se snažíme mít pro děti pestrý program, nechybí to, co se osvědčilo, jako je výlet do Miracula a Techmánie, ani novinky. Navštívíme farmapark Soběhrdy, loděnici a děti si zahrají paintball. Doufám, že to všichni přežijí,“ dodala s úsměvem.

Poslední tři místa zbývají v pobytovém letním táboře, který pořádá kadaňský Šuplík. Jde o legendární filmový tábor na Račím hradě u Jesenice. „Děláme ho už deset let. Děti si pod vedením vedoucích vytvářejí vlastní film na určité téma. Letos máme příběh z Bradavic,“ prozradila vedoucí Lenka Průchová. „Děti vymyslí příběh, nacvičí ho, vytvoří kostýmy a kulisy. Jejich film pak natočí kameraman a sestříhá,“ popsala s tím, že den před odjezdem domů všechny tvůrce čeká malý filmový festival, na který jsou zvané i jejich rodiny. Ti nejlepší si odnesou keramického Oscara.

Dost míst zatím zbývá v příměstském táboře Šuplíku, který je zaměřený na zvířata a počítá s návštěvou chomutovského zooparku.

Jirkovské Paraplíčko má plně obsazený červencový termín letního pobytového tábora v Radíkově, srpnový má volná místa. Otevřené jsou i dva běhy příměstského tábora, v němž se děti mohou těšit na výlety do zooparku a Strikelandu v Chomutově a Jungle arény v Mostě. Rodiče své děti přihlašují s pomocí formulářů na webových stránkách domů dětí a mládeže.