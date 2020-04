Většinu míst v letních táborech pořádaných chomutovskými domy dětí a mládeže lidé rozebrali ještě před začátkem pandemie. Zatím ale není jisté, jestli se všechny uskuteční. Informace z vlády se totiž rychle mění. Podle rozvrhu rozvolňování navrženého vládou se tábory měly rozjet začátkem léta při dodržení přísných podmínek, ve středu ale zaznělo, že budou zřejmě až v srpnu. Nově platí původní termín s tím, že má vláda o táborech rozhodnout v květnu.

To vrhá do nejistoty rodiče i pořadatele. „Potřebovali bychom vědět, jak to vlastně bude. Informace máme jako každý jiný z médií,“ podotkl ředitel chomutovského Domečku Radovan Malarik. „Potíž je také v tom, jak tábory pořádat se všemi těmi opatřeními. Jednak to jsou roušky a dále omezení do padesáti lidí i s personálem, což nesplňujeme. Na tábor v Zásadě máme přihlášeno 43 dětí, k tomu kuchařky, lidi na úklid, vedoucí tábora,“ doplnil.

Velkou otázkou zůstává i režim na výletech. „Nevíme, kam s těmi dětmi budeme moct chodit. Vždy jsme se snažili, abychom pro ně měli pestrý program, jezdili jsme na výlety autobusem a obědvali v restauracích,“ poznamenal Malarik.

Domeček měl obsazenou většinu míst v táborech už v únoru. Další zájemci mohou posílat elektronické přihlášky jen na příměstský tábor s názvem Výlety a výšlapy.

Šuplík v Kadani má připravený svůj legendární filmový tábor a příměstské tábory včetně sportovního. Všechny byly rozebrané do března. „Teď čekáme, co bude, a sledujeme nařízení. Věříme, že se tábory rozběhnou od začátku léta,“ doufá pedagožka volného času Lenka Průchová.

Stop stav přihlášek platí v jirkovském Paraplíčku, byť zbývají volná místa ve druhém běhu oblíbeného pobytového tábora v Radíkově. „Lidé se mohou o místa hlásit jen elektronicky, peníze od nich ale nevybíráme, čekáme, co bude,“ uvedla ředitelka Alexandra Zdeňková. Kdyby se tábory mohly pořádat až ve druhé polovině prázdnin, zřejmě by přidala další „příměsťáky“. „Rodinám to vyřeší problém, kam s dětmi a z naší strany je to nejproveditelnější,“ zauvažovala.

Volňásek v Klášterci nad Ohří tábory nestačil vypsat, a dokud nebudou jasná pravidla, ani to neudělá. „V této situaci můžeme jen těžko něco plánovat. Bylo by kontraproduktivní vybírat teď peníze a něco zajišťovat,“ uvedl ředitel Jaromír Mácha.

Domy dětí a mládeže čekají nejen na rozřešení táborů, doufají také, že dojde ke změnám s ohledem na zájmové kroužky. Ty smí děti navštěvovat od 25. května, ve skupině jich ale může být jen pět.

„Neumím si to představit. Máme volejbal, jakým klíčem máme určovat, kdo přijde?“ podivil se ředitel chomutovského Domečku Malarik. „Nařízení se ale mění každý den, tak nepanikaříme a vyčkáváme,“ dodal.

Jak přistupovat ke kroužkům za zpřísněných podmínek, netuší ani Lenka Průchová z kadaňského Šuplíku. „Mám baletky, dále děti na keramiku, kterých je dvanáct. Komu bych měla volat, že má přijít, a komu ne? Opravdu nechápu, proč dětí smí být jen pět, když ve školních třídách mají být děti po patnácti,“ oponovala.