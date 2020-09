Co Čech, to houbař. V zápalu pro houbaření je Česko nesrovnatelné s jakoukoli jinou zemí. Zvláště teď v zářijových týdnech jsou lesy plné houbařů. I podél krušnohorských silnic stojí řady aut, které napovídají, že je tam odstavil někdo s vášní pro sběr hub.

„Vyjíždíme do hor – do Blatna, Kalku a Mezihoří a v lesích to vypadá tak, že jdeme a neustále někoho zdravíme, kolik je tam lidí,“ zmínil Jiří Svoboda z Chomutova. „Hub je tam ale stejně tolik, že si každý něco odnese,“ dodal.

Vlasta W. se počítá spíše mezi sváteční houbaře, kteří vyrážejí jen tehdy, když je jistota, že se z lesa nevrátí s prázdnou. A takový čas prožívá právě teď, kdy jedna procházka v okolí Svahové vynese košík pravých hřibů.

„Chodíme dál od silnice, protože u nich parkují houbaři, kteří přijeli z města a sbírají poblíž. V lese je teď strašně lidí. Raději tedy vyrážíme přes kopce směrem na Lesnou, pak také do Boleboře a do Kalku,“ prozradila. Houbařský úspěch zaznamenala dokonce i po víkendu, kdy by se dalo čekat, že budou lesy probrané. „Šli jsme ze Svahové k Boleboři. I když bylo dopoledne, u silnice stálo snad třicet aut. Všichni byli na houbách. Stejně jsme si ale domů přinesli plný košík,“ potěšil horalku úlovek, který obnáší skoro samé hřiby praváky a hnědáky. „Roste také hodně růžovek, ale do těch si netroufáme. Houby sušíme, nebo podusíme jen tak na oleji a dáme po porcích do mrazáku. Jsou pak dobré s nudlemi, pod maso nebo na smaženici,“ prozradila, jak houby s manželem upravují.

Podle chomutovského mykologa Jiřího Rotha je letošní rok výjimečný v tom, že je v lesích nezvykle hodně pravých hřibů. „To je nevídané, dá se najít hodně hřibů smrkových a dubových. Dlouho tu taková úroda pravých hřibů nebyla,“ upozornil.

Míst je podle něj v rámci Chomutovska nepřeberně. „Od Bezručova údolí přes Bečov a Výsluní po Horu sv. Šebestiána, to všechno je hájemství, kde se dá něco najít. Houbový boom ale v podstatě končí, začal před třemi týdny, takže budou k nalezení stále více houby červivé a nahnědlé. Přestárlé houby opravdu nedoporučuji jíst,“ doplnil. Podle jeho doporučení by tedy houbaři měli směřovat raději do chladnějších oblastí Krušnohoří, kde jsou houby ještě dobré.

Na výpravách za houbami, které mají přinést něco k snědku a současně jsou i vítanou přírodní terapií, Chomutované bohužel narážejí i na odpadky, na což upozorňují na sociálních sítích.

„Abych šla do lesa na houby a místo toho přinesla košík odpadků, to mě vážně štve,“ napsala například Lucie Červenka. Ostatní komentáře ukázaly, že nejde o nijak výjimečnou zkušenost. Lidé v nich píšou například o lahvích od piva a kusech plastu v okolí Hory sv. Šebestiána. „To je nic, já na kraji lesa našla pračku. To už vůbec nechápu,“ zmínila další pisatelka Alena Pastyříková.