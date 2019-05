„Zasažené jsou celé hory,“ potvrdil ředitel jirkovských lesů Jaromír Fiala. „Napadené jsou například stromy nad Jirkovskou přehradou, kde musíme vytěžit na 120 kubíků na půlce hektaru. Už bychom se do toho dali, ale protože jsou stromy v prudkém srázu, navíc nad nádrží s pitnou vodou, kde chybí přístupová cesta, máme objednanou lanovku. Postavíme ji na horizont a pokácené stromy budeme tahat nahoru,“ uvedl. Podle jeho slov smrky decimuje hlavně odolný lýkožrout lesklý, škodí ale také lýkožrout smrkový a ze Sibiře se k nám dostal lýkožrout severský.

Smrkové porosty nad přehradou nejsou jediné napadené v majetku jirkovských lesů. „Máme to na takřka 500 hektarech,“ upozornil ředitel. Jedná se o zhruba čtvrtinu plochy, kterou organizace obhospodařuje. „Kácíme už od ledna a nevíme, kdy skončíme. Asi až zmizí všechny smrky. Pomohlo by, kdyby dva měsíce pršelo,“ zasmušile prohlásil Fiala. „Něco podobného tu nepamatuji, je deprimující vidět, jak stromy usychají,“ dodal.

Může za to sucho

Jehličnany zeslábly kvůli loňskému suchému klimatu, druhotně se přidala invaze kůrovců. Zdravý strom by brouky zalil pryskyřicí, nemocný si ale neporadí.

Nejvíc je v tuto chvíli likviduje lýkožrout lesklý. Na rozdíl od lýkožrouta smrkového, který nalétává na kmeny vzrostlých stromů, se ke svému oblíbenému lýku dostává od vrcholové části koruny a větví. Trvá tak déle, než lesníci odhalí, že je se stromem zle. Navíc je odolnější.

Aby se šíření kůrovců zabránilo, lesníci kácejí, dřevo nechávají ošetřit a vyvážejí ven z lesa. Použití chemikálií na rostoucí stromy podle ředitele není možné. „Zničilo by to i další hmyz. Pomohlo by například upalování větví v koruně, jenže to si za tohoto sucha netroufáme, aby nevznikl požár,“ uvedl Fiala.

S kůrovcem bojují všichni lesní hospodáři v regionu, ať už spravují lesy městské, obecní, církevní či státní. V majetku Lesů ČR jsou například porosty v Bezručově údolí, kolem Černovic a zalesněné stráně u křimovské nádrže, které patří k ohroženým. Celkem mají na Chomutovsku 4147 hektarů lesních porostů. „Vymezit poškození porostů podle plochy nelze, jde o lesy v nižších nadmořských výškách, na strmých stráních a výsušných místech,“ řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. „Lesní porosty jsou na Chomutovsku nejvíce napadeny lýkožroutem lesklým a lýkožroutem smrkovým. Vyskytují se tu i další kůrovci, jimž loňské počasí svědčilo,“ dodala.

Česko s kůrovcovou kalamitou zápolí hlavně poslední čtyři roky. Nejhůře postižená území jsou v sedmi krajích od středu Česka na východ. Odborníci situaci hodnotí jako nejhorší v historii českého lesnictví.