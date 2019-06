Chomutovsko – Nemáme tu jen kopce na lyžování a zelené louky s bučícími kravkami. Krušné hory se pyšní i soustavou rašelinišť, které jsou ideálním prostředím pro výskyt ohroženého tetřívka obecného. Mezinárodní projekt Moorevital 2018, který cílí na jejich ochranu a obnovu, letos ukáže své výsledky skrze výstavu v klášterecké galerii Kryt i naučné přeshraniční procházky.

Lesníci obnovují rašeliniště v horách. Jejich práci ukáže vernisáž. | Foto: Deník

Moorevital je tříletou aktivitou českých a saských lesníků. Rašeliniště, která se snaží obnovit, se nachází mezi saským územím Kühnhaide/Satzung a českou Horou Svatého Šebestiána. Od poloviny 90. let se potýkají s problémem odvodnění, do roku 2020 by se situace mohla zlepšit.