/ROZHOVOR/ V září hlavně mladí, teď už přibývají starší lidé v produktivním středním i předseniorském věku a senioři. Případů nákazy covidem-19 v kraji je mnoho, týkají se škol, sportovních klubů i pracovišť. To jsou slova ředitelky Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem Lenky Šimůnkové, která mimo jiné upozorňuje, že bez očkovací látky nelze pandemii koronaviru šířícího se vzduchem zastavit. Osvětluje, jak vypadá trasování i co znamená v tomto případě slovní spojení „třetí fronta“.

Ředitelka Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem Lenka Šimůnková. | Foto: Deník / Karel Pech

Jak rostou počty v Ústeckém kraji a co to způsobuje?

Minulý týden jsme měli zhruba každý den kolem tří stovek pozitivních případů v celém kraji. Vyšší počet od úterý do čtvrtka, v neděli a pondělí nižší, protože laboratoře a odběrová centra odpočívají. Nárůst logicky způsobuje vyšší množství pozitivních a z nich vyplývající vyšší množství kontaktů. Především v kolektivech školních a sportovních, ale začínají se objevovat už i pracovní. Tento týden začala přibývat i zařízení sociální péče. Na středu připravujeme hromadné odběry.