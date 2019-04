Na Velikonoční pondělí, ve státní svátek 22. dubna, budou lékárny ve velkých městech držet pohotovost. Ve městech působnosti nemocnic spadajících pod Krajskou zdravotní, v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, bude zajištěna takto:

Děčín:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní - Nemocnice Děčín, U Nemocnice 1, telefon 412 705 440, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.

Ústí nad Labem:

Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396, telefon 472 717 275, bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 18:00 hodin.

Teplice:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní – Nemocnice Teplice, Duchcovská 53 (vchod z ulice U Nemocnice – Poliklinika), telefon 417 519 679, bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 19:00 hodin.

Most:

Lékárna BENU - OC Central Most, Radniční 3400, telefon 731 638 040, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 20:00 hodin.

Chomutov:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní - Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, telefon 474 447 248, bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.