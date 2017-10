Lékárny Krajské zdravotní otevřou i ve svátek

Ústecký kraj - Lidé si mohou přijít pro léky a další přípravky do krajských lékáren i v sobotu 28. října.

Ilustrační snímekFoto: Deník

S ohledem na státní svátek, který připadá na tuto sobotu, 28. října, zveřejnila Krajská zdravotní otevírací doby svých lékáren v jednotlivých městech Ústeckého kraje, kde působí.

Lékárny budou pohotovost držet takto:

Most:

Lékárna BENU - OC Central, Most (telefon 731 638 040) bude otevřena pro veřejnost od 8 do 20 hodin.

Chomutov:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní - Nemocnice Chomutov (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10 do 20 hodin.



Děčín:

Lékárna Děčín – OC Pivovar, Děčín (telefon 412 528 091) bude otevřena pro veřejnost od 8 do 20 hodin.

Ústí nad Labem:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (telefon 477 112 153) bude otevřena pro veřejnost od 9 do 18 hodin.

Teplice:

Lékárna BENU - OC Galerie Teplice (telefon 731 638 173) bude otevřena pro veřejnost od 9 do 21 hodin.

Lékárna Dr. Max - OC Olympia Teplice (telefon 474 689 538) bude otevřena pro veřejnost od 9 do 21 hodin.