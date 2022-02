„Tlak mi lítá nad 180, jak jsem v posledních dnech ve stresu,“ hlásí osmdesátiletý Jaroslav Zouna z Boleboře. „Sháním si nového lékaře, žádný mě ale nechce vzít,“ dodává rozčileně. Roky jezdil k praktické lékařce do Jirkova, ta ale končí, aniž by štafetu převzal nástupce. Přes dva tisíce pacientů si tak musí najít nového lékaře, což se často nedaří. Praktiků je na Chomutovsku a obecně na severu Čech málo, pacientů mají nadmíru.

Lékařka Zdeňka Šmejkalová z Jirkova odchází, protože dosáhla důchodového věku a rozhodla se, že po letech dojíždění praxi přenese blíže k domovu. Otevírá ji v Podbořanech. Neodchází ze dne na den. „Nechtěla jsem nechat své pacienty bezprizorní, a tak ačkoli jsem mohla odejít už v lednu, zůstávám do konce dubna,“ upozornila. „Sháněla jsem za sebe nového lékaře, není ale nikdo, kdo by sem chtěl jít,“ podotkla.

Pacienti tak začali obcházet a obvolávat další ordinace v okolí. Většinou ovšem bez úspěchu. „Zaběhla jsem k panu doktoru Bábíčkovi, ordinuje v Chomutově. Seděla jsem tam tři čtvrtě hodiny, protože měl samozřejmě plnou čekárnu, a když vyšla sestra, dozvěděla jsem se, že mají plno,“ podělila se o zkušenost Věra Š. „Není ale v lidských silách obcházet všechny lékaře, strávit u každého strávit půl hodiny a víc, aby mu tam stejně nakonec řekli, že neberou,“ posteskla si Jirkovanka.

Když lidé neuspějí, můžou se obracet na svou zdravotní pojišťovnu, aby je informovala, kde ještě lékaři registrují nové pacienty. To ale příliš nefunguje, jak zjistil Jaroslav Zouna. Od VZP sice získal seznam se sedmnácti lékaři a pracně je několik dnů obvolával, výsledek se však nedostavil.

„Rozjeli jsme to s celou rodinou. Stejně jsme se všude dozvěděli, že neberou. Už nevím, co mám dělat, na koho se ještě obrátit,“ posteskl si důchodce v bezvýchodné situaci. „Celý život žiju v Boleboři, pracoval jsem za každého režimu a najednou jsem na stará kolena bez lékaře. Nelíbí se mi tento přístup, je strašně neseriózní. Celé je to na hlavu!“ rozčílil se.

Další pacienti, kterých se odchod lékařky dotýká, si vyměňují zkušenosti na sociálních sítích. I tam ale zaznívá beznaděj.

Lékaři nejsou

Povinností zdravotní pojišťovny je zajistit svým pojištěncům místní a časovou dostupnost hrazených služeb, u praktických lékařů v dojezdu do 35 minut. „Ne vždy se tak daří,“ připouští ale mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Pojišťovna se snaží uzavírat smlouvy s novými lékaři v místech, kde nejvíc chybí. „Pravdou ale je, že kapacity praktických lékařů na Chomutovsku, konkrétně v Jirkově, nejsou dostatečné. V okrese je aktuálně vypsáno výběrové řízení hned v několika oblastech včetně Jirkova,“ zkonstatovala mluvčí.

Situace odhaluje daleko rozsáhlejší problém. Lékaři si stěžují, že pracují i dvanáct hodin denně, aby obstarali pacienty, kterých mají i tak nadmíru. Průměrně přes dva tisíce. „K tomu máme denně skoro dvě stě padesát telefonátů, z toho jich stihnu vyřídit třeba šedesát. Po práci pak odpovídám na padesát textovek. Jsme jen šíleně, šíleně utahaní,“ uvedla pro ilustraci jedna z chomutovských lékařek.

„Ten problém je obrovský a obávám se, že bude hůř,“ upozornil předseda Sdružení praktických lékařů Ústeckého kraje Roman Houska. „Každý lékař má tolik pacientů, že už není schopný a ochotný brát další. Dělají to jen výjimečně. Když se někdo z pacientů odstěhuje nebo zemře, vezmou za něj třeba dítě, které vyšlo od dětského lékaře, jestliže už je u něj registrovaný rodič,“ dodal. Podle něj si problém žádá větší zapojení politiků na místní úrovni.