Ústecký kraj - Při letošním turné chystá v Ústeckém kraji pět zastávek. Lidé uvidí i nově získanou polní kuchyni.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Kadaň, Most, Osek, Litoměřice a Rumburk. To jsou místa, kam letos dorazí na svém turné po české železnici Legiovlak, projekt Československé obce legionářské. Souprava představuje věrnou repliku vlaku z období let 1918 až 1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Na trasu vyrazí 15. března ve Stříbře a do konce své letošní jízdy v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky celkem pětkrát zastaví v Ústeckém kraji.

„Na jízdu chceme vyrazit už s polní kuchyní, model 1917, kterou jsme nedávno získali a která se vyráběla ve Studénce,“ prozradil jednu z novinek tajemník projektu Legie 100 Jiří Charfreitag a dodal, že v soupravě bude i promítací vagón.

Tak lákal Legiovlak v ČR loni:

Vlak má celkem 13 zrekonstruovaných vozů. Nechybí mezi nimi vagón polní pošty, plukovní prodejny, filmový nebo kovářský s obráběcí dílnou, zdravotní, štábní či obrněný s dělem a kulomety. Na jednom ze dvou plošinových vagónů se dokonce veze obrněný automobil značky Austin. Ve vozech jsou věrné repliky vybavení, ale i originální exponáty a fotografe.

Kam vlak dorazí?17.-20. dubna: Kadaň

21.-27. dubna: Most

28.-29. dubna: Osek

1.-6. května: Litoměřice

15.-19. května: Rumburk

První severočeskou zastávkou bude Kadaň, kam dorazí z Ostrova nad Ohří 17. dubna. Po čtyřech dnech vyjede do Mostu, kde bude až do pátku 27. dubna. Následující dva dny zavítá do nedalekého Oseka. Na prvního máje pak dorazí do Litoměřic, kde vydrží až do 6. května, a v polovině května má naplánovanou zastávku v Rumburku.

Místním nadšencům pro vojenskou historii se zastávky Legiovlaku v regionu zamlouvají. „Osecké nádražíčko je útulné, dobové a kamarád přišel s nápadem, že se svým prostorem hodí k nějaké zajímavé ukázce,“ řekl Jan Nový z Litvínova s tím, že by šlo o scénu boje bolševiků s legiemi a bělogvardějci.

Legiovlak se do kraje vrací po dvou letech. V roce 2016 navštívil Ústí nad Labem, Teplice a Chomutov.