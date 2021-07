Námluvy Evženie a Priessnitze se protahují. Vliv měla nejen epidemie, ale také změna legislativy

Lázeňský dům Evženie v Klášterci nad Ohří. | Foto: Foto: Deník/ Mirka Šebestová

Klášterec nad Ohří – Jeseník. Spojenectví, které má klášterecké Lázně Evženie probrat z letargie a vyšvihnout na co nejvyšší úroveň, ohlásilo město a Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku už loni. Zatím se s tímto silným partnerem nepodařilo vytvořit společný podnik. Ten by měl podle předpokladu ožít do konce roku. Následně bude možné odstartovat projektování lázeňského hotelu za odhadem 150 milionů korun.