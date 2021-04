Snaha o nalezení využití pro budovu bývalých lázní v Chomutově má další dějství. Město nechá zpracovat studii proveditelnosti, která ukáže, co je s objektem reálně možné provést, a jež je zároveň potřebná k žádosti o dotace z evropských strukturálních fondů. Studie má být hotová nejpozději v lednu příštího roku.

„Začátkem dubna město vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele studie proveditelnosti. Procesu přípravy se účastní pracovní skupina složená ze zástupců všech politických stran a hnutí v místním zastupitelstvu a příslušní úředníci,“ informovala mluvčí magistrátu Veronika Říhová. Náklady na zpracování nesmí převýšit dva miliony korun bez DPH. Pokryje je dotace.

Až bude mít město studii na stole, další kroky budou vycházet z jejích výstupů a možností čerpat dotace. Případná obnova budovy bývalých lázní by totiž vyšla na stovky milionů korun. „Zatím se snažíme posílat náš projektový záměr do takových fondů, kde to vypadá, že financování bude možné,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje a investic Hana Nováková. „Konkrétní podmínky zatím nejsou známy. Odhaduji však, že to nebude otázka letošního roku,“ doplnila Nováková.

Město si už nechalo zpracovat architektonickou studii, jak by se lázně daly proměnit. Představení se konalo na sklonku uplynulého roku přímo na dně bazénu. Široká veřejnost ho mohla sledovat on-line. Pražští architekti přišli s návrhem, aby se z objektu stalo polyfunkční centrum s knihovnou, koncertním sálem, restaurací, tělocvičnou a wellness. Seznámení s architektonickou studií mělo za cíl zahájit širší diskuzi.

Kromě toho nechalo město zvlášť zpracovat architektonickou studii, která se zabývá okolím lázní. „Ano, architektonická studie je hotová. V únoru byla představena radě města,“ potvrdil náměstek primátora Chomutova David Dinda. „Vzhledem k nemožnosti pořádání veřejných akci připravujeme speciální mikroweb, který studii představí i veřejnosti. V plánu to máme do konce dubna,“ ujistil.

Objekt bývalých lázní je bez využití už deset let. Je zanedbaný a bez kompletní obnovy ho nelze vhodně využívat. Je schválen v Národní databázi brownfieldů v gesci CzechInvestu.

Budova městských lázní v Chomutově byla otevřená v roce 1980. Postavili ji tehdy za závratných 90 milionů korun jako reprezentativní objekt určený pro celé severní Čechy. Parametry bazénu byly závodní. Lázně byly otevřené jen 32 let. Zavřely se v roce 2012 poté, co zahájil provoz nový sportovní areál s aquacentrem na Zadních Vinohradech.

Chomutované se o osud lázní stále živě zajímají, jak ukazují nejrůznější ankety a diskuze.