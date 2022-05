Klášterečtí získají tři odborné pohledy na to, jak by mohl vypadat dlouho očekávaný nový lázeňský dům v areálu Lázní Evženie. Město oslovilo architektonické týmy, které mají za úkol vypracovat studii proveditelnosti.

„V minulém týdnu nás navštívily tři architektonické kanceláře, které se byly podívat v prostoru lázní a měly by každá připravit vlastní studii proveditelnosti,“ potvrdil starosta Klášterce nad Ohří Štefan Drozd (Strana soukromníků). Týkat se budou především vzhledu nového lázeňského domu a také všech návazných věcí, aby vzájemně fungovalo, co tam dnes stojí i co se vytvoří,“ doplnil. Podle předpokladu by studie měly být dokončené v srpnu.

K základním parametrům patří, aby měl lázeňský dům dvě stě lůžek a k využití sto parkovacích míst.

Odborníci zároveň stojí před nelehkým úkolem, kdy bude potřeba najít soulad mezi tradičním vzhledem a moderními technologiemi. Areál Lázní Evženie totiž leží na rozhraní památkové zóny.

„Bude to výzva,“ připustil starosta. „V dnešní době, kdy všichni řešíme energie, nebude možné jen tak dát fotovoltaiku na střechu a nemůžeme ani vrtat do země kvůli tepelnému čerpadlu, protože tam máme léčivé prameny a nacházíme se v ochranném pásmu. Povrchová čerpadla by zase rušila lázeňské hosty,“ podotkl. Právě proto bylo z rozhodnutí představenstva společnosti Lázně Evženie zadáno vypracování ne jedné, ale rovnou tří studií proveditelnosti, aby bylo možné vybírat z více odborných názorů a případně je kombinovat.

Následně začnou práce na projektové dokumentaci, které zaberou rok až půldruhého roku. Než projekt získá potřebná povolení, uplynou nejméně dva roky. „Nejdříve kopneme do země na jaře 2024,“ odhaduje Petr Hybner, který je má jako místostarosta v gesci investiční akce. Je také předsedou dozorčí rady Lázně Evženie.

Plnohodnotným lázeňským městem se chce stát Klášterec nad Ohří dlouhodobě. Vidí v tom klíč k rozvoji cestovního ruchu, podnikání a tím i budoucnosti města. Už před patnácti lety jeho vedení mluvilo o potřebě získat strategického soukromého partnera, ochotného investovat do velkého lázeňského hotelu a dobudovat balneoprovoz. To se ovšem podařilo až v loňském roce, kdy město uzavřelo společný podnik s Priessnitzovými léčebnými lázněmi Jeseníky. Ty už nějakou dobu pátraly po partnerovi v místě s výskytem minerální vody, se kterým by se podílely na rozvoji lázeňství.

„Protože je voda v Klášterci skutečně velice zajímavá a protože velice dlouho pracujeme v oblasti balneologie, tak jsme v okamžiku, kdy jsme byli osloveni, reagovali pozitivně,“ reagoval už dříve místopředseda představenstva PLL Vladimír Odehnal.

Lázně stejně jako dosud provozuje společnost ArcMed, která poskytuje komplexní rehabilitační a wellness péči. Byla s ní uzavřena nová smlouva.