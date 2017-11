Láska z ringu: pod boxerskou rukavicí se ukrývá zásnubní prstýnek

Ústecký kraj /FOTOGALERIE/ - Nejkrásnější dárek dostala od svého partnera děčínská boxerka Lucie Sedláčková. Boxer Štěpán Horváth ji v den jejích narozenin požádal na děčínském zámku o ruku.

Box nemusí přinést jen tvrdé rány a krvavá zranění, ale třeba i trofej největší životní lásku. Valentýnský příběh v podzimních kulisách právě zažívají boxeři Štěpán Horváth z Chomutova a Lucie Sedláčková původem z Děčína.

JE TO JAKO V KAŽDÉM VZTAHU

„Známe se už déle. Vždy jsme k sobě měli blízko a hodně si rozuměli a věřili, ale ani jednoho z nás by nenapadlo, že jsme osudové lásky,“ říká 23letá mistryně Evropy, kterou Štěpán nedávno požádal o ruku.

A jak vypadá soužití dvou lidí, kteří v ringu sází ránu za ranou? „Je to jako v každém vztahu, záleží vždy pouze na lidech, jak si ten svůj nastaví. Někdy je to náročné, v něčem to je naopak jednodušší,“ vypočítává boxerka, jež ve své váze kralovala boxerské Evropě.

„Zda si nás umím představit spolu v ringu? Kdyby na mě byl Štěpán hodný a šlo o dobrou věc, třeba charitu, tak asi i ano,“ dodává s úsměvem.

Samozřejmostí je vzájemná podpora při zápasech, a tak Štěpán nechyběl v hledišti v Německu, Lucie zase vyrazila na začátku září podpořit Štěpána až do dalekého Čeljabinsku. Výjimkou pak nejsou ani společné tréninky, rady, tipy či triky. Štěpán, jenž se rovněž stal mistrem Evropy, předává Lucii své bohaté zkušenosti.

„Vidí spoustu věcí, hodně mi toho poradí, o všem si povídáme. Neznám nikoho lepšího, kdo by s vámi probral box do takového detailu, že to pochopím i já,“ směje se Lucie.

DATUM SVATBY JEŠTĚ NEMAJÍ

Sport se stal jejich životem, bez nějž už se nedokáží obejít ani na dovolené. „Úplně nejlepší je odjet na dovolenou hned po zápase, kdy můžete jak zregenerovat, tak si odpočinout i psychicky. Vždy do toho ale zahrneme i sport, bez toho už nedokážeme být,“ připouští Lucka.

Datum svatby sice zatím neznají, jedno ví ale Lucka jistě, datum zasnoubení určitě nezapomene, Štěpán ji totiž o ruku požádal o jejích narozeninách.

„O zásnubách mi povídal už v začátcích našeho vztahu, nečekala bych ale, že to přijde takhle brzy. Byl to ten nejkrásnější dárek,“ rozzáří se. „Navíc si budu skvěle pamatovat výročí,“ dodá se smíchem.

A kdy bude svatba? To ještě neví. „Nejsme ten typ lidí, že to musí být do roka a do dne. Necháme tomu volný průběh.“ O rodině už sice oba přemýšlí, ještě nějakou dobu však chtějí zůstat u boxu. „Oba před sebou máme ještě nesplněné sny,“ dodává mladá boxerka.