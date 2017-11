Lanové centrum na jezeře už stojí. Otevřou ho v listopadu

Chomutov - Areál Kamencového jezera bude jednou otevřený celoročně.

Nové lanové centrum v areálu Kamencového jezera poslouží dětským návštěvníkůmFoto: Deník/ Miroslav Rada

Za plotem areálu Kamencového jezera vyrostly dřevěné věže s žebříky a lanovými mosty. Malí návštěvníci je budou mít příležitost vyzkoušet za pár týdnů při slavnostním otevření.

Lanové centrum bylo hotové během jediného měsíce a do konce října také předané. Protože je ale už po sezoně a areál je pro veřejnost uzavřený, děti si ho budou plně užívat zase až od května. Čeká je však malá „ochutnávka“. „I když plánujeme plný provoz až se začátkem nové sezony, děti si centrum vyzkoušejí v den slavnostního otevření v listopadu,“ přislíbil Martin Šopf, mluvčí chomutovského zooparku, pod který areál jezera patří. Slavnostní otevření je plánované na středu 29. listopadu od 10 hodin.

Lanové centrum na Otvické pláži není určené pro milovníky adrenalinu, naopak má sloužit jako zpestření pro dětské návštěvníky. Tvoří ho šest věží postavených z akátového dřeva a je bez jakéhokoli nátěru, díky čemuž získá stříbřitě šedou patinu, která si nežádá větší údržbu. Mosty jsou chráněné lanovou sítí a sešup dolů na jedné straně zajistí plastová klouzačka, na druhé tobogán.

Celkové náklady dosáhly 1,7 milionu korun, polovinu pokryla dotace ministerstva pro místní rozvoj, druhou část doplatil chomutovský zoopark ze svého rozpočtu.

Nová atrakce je předzvěstí toho, že areál bude v blízké budoucnosti otevřený celoročně. Proto je také potřeba rozšířit možnosti vyžití. Novou podobu areálu jako celku nyní promýšlejí architekti a to i s ohledem na vstupy a vjezdy, které jsou pro nonstop provoz klíčové. Do areálu by se mohlo vcházet za pomoci čipů přes vstupní turnikety.

První realizace podle vítězných architektonických návrhů se promění ve skutečnost nejspíš už v roce 2019.