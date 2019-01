Loučná pod Klínovcem – Kvůli riziku, že budou padat stromy a létat střechy, vydali meteorologové výstrahu

Krušné hory od neděle 13. ledna bičuje silný nárazový vítr. Od pondělka je kvůli tomu zavřený Skiareál Klínovec, neprůjezdný je také silniční úsek mezi Rusovou a Výsluním. Meteorologové varují, že nárazy mohou na horách dosahovat rychlosti až sta metrů za hodinu, kdy panuje riziko, že budou padat stromy a létat tašky ze střech.

Od pondělního rána je zcela uzavřený Skiareál Klínovec spolu s Neklidem. „Bohužel byla do úterý 15. ledna prodloužena výstraha před silným větrem se silnými nárazy přes sto kilometrů za hodinu. Celý Skiareál Klínovec bude mimo provoz,“ informoval provozovatel na webových stránkách lyžařského resortu. Otevřít by se mohl ve středu, záleží jen na tom, jestli se živel utiší.

Uzavřený je také silniční úsek v Rusové u trianglu, kde se tvoří sněhové jazyky. „Otevřeme ho, až vítr povolí, což bude zřejmě na konci týdne,“ informoval Vladislav Smetana ze Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

Město Vejprty proto zveřejnilo kalamitní jízdní řád dvou autobusových linek do Chomutova, které budou platné, dokud se nestane úsek mezi Rusovou a Výsluním opět průjezdný.

Ačkoli po horských silnicích jezdí v plném nasazení sypače a frézy, měli by řidiči jezdit jen se zvýšenou opatrností, a to především v oblasti Měděnce, Vejprt, Hory sv. Šebestiána či Malého Háje. Je to kvůli nim samotným, ale i údržbě. „Silničáři u nás nahoře odvádějí skvělou práci, kazí to ale neukáznění řidiči, kteří sice vidí, že tu máme uzavřený úsek, ale stejně tam jedou a zapadnou,“ vadí starostovi Výsluní Ladislavu Karešovi. „Zhoršují pak podmínky pro úpravu silnic. Dopoledne tu zapadla dodávka, nejspíš jela do Vejprt,“ dodal.

Silný nárazový vítr zasáhl Krušné hory v neděli večer. Meteorologové následně vydali výstrahu, která měla původně trvat do pondělního odpoledne, prodloužili ji ale do úterka. „Na horách nad Chomutovem může rychlost větru přesahovat 90 kilometrů za hodinu,“ informoval meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Martin Hynčica. „To je stav, kdy se lámou stromy, může být blokovaná železniční doprava a mohou létat střechy,“ dodal pro představu.

Stromy, které jsou obtěžkané sněhem a ledem a při zuřivých poryvech se lámou jako špejle, například odklízeli dobrovolní hasiči v noci z neděla na pondělí u Loučné, Hradiště a Klášterce nad Ohří. V neděli bylo potřeba pokácet také stromy, které hrozily, že padnou na příjezdovou cestu k Fichtelbergu.

Ačkoli je zima a na horách jsou lidé na nepohodu připravení, podle starostky Loučné pod Klínovcem je počasí drsnější, než v uplynulých letech. „Takhle to tu naposledy vypadalo v zimě 2005 – 2006, už jsme si trochu odvykli,“ zkonstatovala Jana Müllerová. „Okna v přízemí jsou tu zapadaná, ulice jsou teď jednosměrné, sníh je všude. Nám se to ale líbí, je to pohádkové, i když si cestu ode dveří musíme prokopat lopatou,“ uvedla.

Pokud jde o zimní turisty, obec je raději odrazuje od výjezdů na Klínovec. „Starší obyvatelé vědí, že kdyby potřebovali někam odvézt, pomůžeme jim, doporučujeme také, aby rodiny nechávaly školáky doma,“ dodala.

V nedalekém Božím Daru, který je sice už v Karlovarském kraji, přesto ho od Loučné pod Klínovcem dělí jen zhruba sedm kilometrů a vzdušnou čarou polovic, dokonce čelí kalamitnímu stavu. Vítr tam dosahuje až rychlosti orkánu. Zavřená byla příjezdová komunikace z Jáchymova na Boží Dar i silnice z Božího Daru na Klínovec.