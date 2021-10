„Je to experiment, když se bude líbit a pofrčí to, budeme v něm pokračovat i příští rok,“ přislíbila hlavní baristka Café Atrium Pavla Evans. Právě kavárna prodej zastřešuje. Čerstvé květiny odebírá od mosteckého spolku Vykvetlo už delší dobu, prodávala je ale uvnitř. Květinový automat zkouší nově. Zavážený květinami je v pondělí, občas se ovšem stane, že je už v úterý vyprodaný. V placení jsou zatím lidé poctiví.

Zdroj: DeníkVe skříni vyrobené z dřevěných palet stojí vázy s kyticemi, které si lidé mohou brát. Pugéty v tomto období tvoří jiřinky a další podzimní květiny, stačí je tedy vzít a do kasičky vhodit 150 korun.

