Město investovalo nejen do zastřešení, nechalo vybudovat také nové šatny se zázemím a krytý koridor, který je spojuje s prostorem bazénu.

/FOTO, VIDEO/ Na kadaňském koupališti zahajují historicky poprvé i zimní sezónu. Je to díky nové nafukovací přetlakové střeše, pod kterou se udržuje příjemných 28 stupňů Celsia, a plavci si tak mohou užívat kondiční plavání i v sychravém počasí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.