Všech dvanáct útulen by mohlo vyrůst během pěti let. Agentura už zná přesné umístění prvních dvou. „Máme začátek a konec, to znamená na jedné straně Adolfov u Telnice v Ústeckém kraji a na druhé Kraslice v Karlovarském kraji. Ty jsou okrajové. Mezi nimi umístíme dalších deset,“ nastínil zástupce ředitele Jan Kerner. „Místa máme vytipovaná, upřesníme si je ale až po jednání s obcemi a případně s donátory. Už máme něco rozjednaného poblíž Klínovce,“ doplnil.

Jednotlivé stavby si agentura nechala navrhnout od architekta Ondřeje Bundila. Základní podmínkou bylo, aby byla každá jiná. „Každá bude 'šitá' specificky na dané místo,“ potvrdil architekt, který se je zároveň snažil navrhnout co nejjednodušší. „Vyšli jsme z funkčního minimalismu, aby tam nebyly zbytné věci, které by vyžadovaly údržbu,“ doplnil za svůj tým.

V jakém režimu budou útulny využívané, teprve agentura stanoví. Mohou se podobat útočištím v lesích severských zemí. „Nějakou představu máme. Například ve Finsku mají systém, že když přijde někdo do chaty jako poslední a už pro něj není místo, musí odejít ten, kdo tam pobýval nejdéle,“ poznamenal Kerner. „Jestli by to šlo takto zařídit u nás, ale opravdu nevím. Bude se to ladit,“ dodal s úsměvem.

Celý projekt bude financovaný z rozpočtu Destinační agentury Krušnohoří, kterou před půl rokem založily Ústecký a Karlovarský kraj. Oba se také zavázaly, že po dobu pěti let budou agentuře přispívat po dvou milionech korun ročně. Na první dvě útulny v Ústí a Kraslicích přispěje Nadace ČEZ milionem korun.

Na vizi agentura spolupracuje nejen s kraji, obcemi, spolky a profesionály z oblasti turismu, konzultovala ho také s Horskou službou Krušných hor, Klubem českých turistů a ochránci přírody.

„Smyslem je zvýšit atraktivitu Krušných hor pro vyznavače pěší turistiky, zajistit větší komfort návštěvníků, ale také přitáhnout ke Krušným horám mediální pozornost a představit je jako turisticky přívětivou lokalitu,“ nastínil ředitel agentury Štěpán Javůrek. „Postupně budovaná síť turistických útulen bude mít také edukativní charakter a přispěje tak k většímu povědomí o ochraně přírody Krušných hor,“ doplnil.

Agentura bude spolupracovat také s německou stranou Krušných hor, která se stará o tamní turistický ruch a donedávna neměla žádného partnera na naší straně. Oba kraje totiž měly své vlastní destinační agentury, na severu Čech jsou dokonce čtyři.

Ve spolupráci s Německem chce nová Destinační agentura Krušnohoří pracovat na rozvoji turistických cest v návaznosti na hornickou činnost a památky UNESCO a dále celoevropském setkání turistů v září 2026, které se uskuteční v prostoru mezi Klínovcem a německým Fichtelbergem. „Je to taková olympiáda pro turisty, jejímž cílem je poznávání daného území,“ podotkl Kerner. Akce může přilákat 3000 až 8000 turistů.

Útulny i lesní bary

Krušné hory nabízejí i dnes zajímavá útočiště v lesích. Místy jsou protkané jednoduchými turistickými přístřešky Klubu českých turistů nebo různých spolků. K nalezení jsou například u Komáří hůrky na Teplicku, u Dřevařského rybníka na Mostecku je altán k přespání s pohádkovou atmosférou a přístřešky pro etapové přechody hor jsou i v Hoře Sv. Šebestiána, Perštejně a Králově mlýně na Chomutovsku. Ovšem nejhustější síť je v Karlovarském kraji.

Turisté také v lesích nacházejí samoobslužné lesní bary. Jsou například u historické vápenky v Háji u Loučné pod Klínovcem a na území Karlovarského kraje se jedná o Sámošku U Fandy nedaleko železniční zastávky Nejdek – Sejfy a Zuzífkovu ledničku v Přebuzi.

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová