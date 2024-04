Z české strany se o titul uchází jedenáct počinů v oblasti turismu, na saské straně se do výběru dostalo šest kandidátů. Vítězové obou kategorií budou vyhlášeni na slavnostním ceremoniálu. O výsledcích českých nominací rozhodne veřejnost pomocí online dotazníku, zatímco saské tipy posoudí spolupořádající sdružení SPO-NA.

Soutěž vyhlašuje Destinační agentura Krušné hory a sdružení SPO-NA a záštitu převzal hejtmana Ústeckého kraje Jan Schiller.

Hlasujte pro turistický skvost Krušných hor! Kdo bude letos NEJ?Zdroj: web krusnehory.eu

Hlasovat můžete až do 30. června 2024. Stačí navštívit webové stránky a vyplnit hlasovací formulář, který najdete zde.

Nominované novinky pro rok 2023

České tipy:

1. Kniha Nerostné bohatství Krupky, Cínovce a Moldavy

2. Nové stezky na vrchu Ressl a nové mapky areálu, Most

3. Medúzárium a venkovní terária, Zoopark Chomutov

4. Kniha Koldům v Litvínově, autor Jan Beneš

5. Kniha Ústecko-teplická dráha od Ludvíka Lososa

6. Dřevěný zvěrokruh, Lesná

7. Exkurze pro děti v Alpakárně, Most

8. Hvězdárna F. J. Gerstnera, Chomutov

9. Kavárna v Duchu, Most

10. Amfiteátr na Benediktu, Most

11. Tohle je Most! - video spot

Saské tipy:

1. Bergmagazin, Muzeum sasko–českého Krušnohoří a lidového krušnohorského umění, Marienberg

2. Blockhausen, Dorfchemnitz – lesní zážitkové centrum

3. Naučná stezka Stengelhaide, Kühnhaide

4. Rašeliniště Altenberg – Georgenfelder Hochmoor

5. Denkmalpflegeverein-Vejprty / Weipert

6. Silber-Therme Warmbad, Lázně Warmbad