Ústecký a Karlovarský kraj se chystají vytvořit jednu společnou destinační agenturu, která bude propagovat Krušné hory jako celek. „Cílem je zkvalitnění služeb pro návštěvníky a zvýšení návštěvnosti obou krajů,“ vysvětlila plánovaný krok Magdalena Fraňková z odboru regionálního rozvoje Ústeckého kraje. Jednotnou propagaci vnímají kraje jako důležitou především kvůli zapsání hornických památek Krušných hor na seznam světového dědictví UNESCO.

Návštěvnost se ale v Krušných horách zvedá v podstatě raketovým tempem A to především kvůli sportům. „Každý rok tu najde návštěvník nějakou změnu a ne zrovna malou. Rozšiřují se sjezdovky, jsou tu moderní lanovky. V létě zase parádní vyžití pro kola nebo je také hezký výlet vyjet si z Klínovce do Jáchymova, třeba do lázní,“ pochvaloval si Martin Vepřík z Jirkova.

Podle lidí, kteří v horách delší čas působí a podnikají, to ale začíná být zejména v zimních měsících s návalem turistů na hranici snesitelnosti. „Nepropagovala bych už raději nic, Klínovec bývá úplně ucpaný lidmi. Během ledna a února je to v podstatě jen o čekání ve frontách,“ řekla Lenka Fejková z Chomutova, která v horách téměř 10 let pracuje jako instruktorka lyžování.

„Kolem deváté kolabuje doprava, lidé nemají kde zaparkovat. Pak čekání v půjčovně lyží i hodinu, 20 minut na skipas a pak fronta na vlek. Sice se areál spojil s Neklidem a lidé se dost roztrousili, ale pořád je jich tu strašně moc a kopce nafukovací nejsou,“ popsala Fejková. Úměrně k nárůstu návštěvníků přibývá i úrazů. „Sanitka bliká téměř denně, přílet vrtulníku jedenkrát do týdne není žádná zvláštnost,“ dodala instruktorka.

Zástupci krajů se shodují, že společná propagace je jen prvním krokem jejich budoucí větší spolupráce. „Ruku v ruce s tím jde dobudování infrastruktury, jež v řadě míst chybí,“ připomněl Vojtěch Franta, zastupitel Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO.

Oživení v tomto směru by uvítali třeba chataři pro letní sezonu. „V létě je tu v podstatě mrtvo. Pokud sem nemíříte za sportem, ale chcete jen odpočívat mimo práci a město, nemáte kam jít. V Loučné je jakési minidisco, pak můžete za zábavou spíš až do Německa,“ sdělila Milena Bezoušková z Litvínova, která vlastní chatu poblíž Kovářské.

Zápis do UNESCO není jediným tahákem a vizitkou cestovního ruchu v Krušných horách. Zdejší pěší trasa po hřebenech Krušných hor může získat evropskou certifikaci kvality, která v rámci Evropy patří stále ještě ke kruhu vyvolených. „Hřebenovka by se tak zařadila mezi současných patnáct tras v Evropě s tímto certifikátem,“ potvrdila Magdalena Fraňková z odboru regionálního rozvoje Ústeckého kraje.