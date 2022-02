Už od 6. hodiny ranní byla v obou směrech kvůli povětrnostním podmínkám uzavřena silnice 223 na vjezdu do Výsluní, a to úsek dlouhý 5,7 kilometru. Probíhal tu úklid silnice. S dopravním omezením museli řidiči podle původních informací policie počítat do středy 23. února do 7. hodiny ranní, úsek se však už podařilo zprůjezdnit.